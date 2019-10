Estable vigilante arrolada por vehículo en puente uno

El estado de salud de la vigilante que fue arrollada por un vehículo sobre la calle Matamoros unos metros antes de llegar a las casetas de cobro hacia el puente internacional número uno es estable, el secretario del Ayuntamiento, Santiago Elías Castro de Hoyos, reprobó este hecho que se registró este fin de semana.“Desafortunadamente la inmadurez, la prepotencia o lo que le llamemos porque no sé cómo se le puede llamar a una persona que atenta o medir sus fuerzas contra una persona que está a pie y él en su carro, no tiene comparación desde el momento en que tratas de aventarla, si estás molesto pues bájate o dile que no estás de acuerdo, pero no intimides de esa forma” argumentó.Señaló que este incidente ocurrió este fin de semana cuando la mujer en su tarea de vigilante y filtro para solicitar la visa láser antes de cruzar a los Estados Unidos hacia el puente internacional número 1, le pidió al sujeto el documento y éste se molestó por lo que negativamente se opuso a acceder, echándole encima su vehículo y ocasionándole diversos golpes, el más fuerte en la rodilla izquierda.“La muchacha tiene cita el próximo sábado donde la están valorando y afortunadamente no pasó a mayores pero sí vemos de muy mal agrado estas situaciones porque lo que estamos tratando de hacer es que estos elementos cuiden a la ciudad de que no nos burlen los migrantes, estamos tratando de que Estados Unidos no nos cierre los puentes” aseveró.