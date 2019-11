Este cuadro se ve distinto según el navegador que utilices

España.- Este cuadro de estilo flamenco se ve bien en Chrome y en una escala que va desde mal a ridícula en el resto de los navegadores. No es una imagen, en realidad, sino una composición creada con un código que se supone que debería ser estándar y universal pero que es un quebradero de cabeza constante para los diseñadores de páginas web.



Puedes ver el cuadro en esta web. Si la visitas con Chrome verás una representación fiel de lo que su creadora, la programadora Diana Smith, trataba de conseguir. Visítala con Safari (el navegador de los Mac o el iPhone) y el cuello del vestido aparece delante de la cara, como si fuera un abanico suspendido en el aire. Con Microsoft Edge parece una ilustración hecha con Paint y en Netscape Navigator, apunta Vice, parece una obra de estilo cubista.



¿Por qué pasa esto si la dirección es la misma?. Hace aproximadamente 20 años el W3C, el organismo que regula el lenguaje que se usa para crear páginas web, decidió separar contenido y continente. Creó lo que comúnmente conocemos como CSS (hoja de estilos en cascada, por sus siglas en inglés) para definir los atributos de diseño de una página tales como el tipo de letra y los colores. Otro lenguaje, HTML, se usa (o debería usarse) desde entonces exclusivamente para el contenido.



Conforme la web ha avanzado en sofisticación, CSS ha tenido que cargar cada vez con más trabajo y la depreciación de flash -una tecnología propietaria para crear páginas animadas muy popular a principios de siglo- le ha añadido aún más tarea. CSS permite ahora hacer transiciones y transformaciones extremadamente avanzadas. Hay juegos enteros programados usando sólo este lenguaje. Pero lo ha hecho a costa de aumentar su complejidad y apoyándose en otro lenguaje, conocido como SVG (gráficos escalables vectoriales), que crea elementos gráficos usando sólo su descripción matemática.



Se ha complicado hasta tal punto, de hecho, que la implementación depende ahora en buena medida de cada motor de navegación (la parte del navegador que se encarga de interpretar el código para mostrar en la pantalla del ordenador la página en cuestión). Cuando hay muchos elementos encadenados y objetos que dependen de otros objetos, decidir cuál se muestra primero y cuál queda en una capa superior acaba siendo una decisión de los programadores del navegador.



Esto no quiere decir que Chrome sea el único que lo hace "bien". El código que genera esta imagen no pasa la validación oficial del W3C. Tiene 24 errores o incompatibilidades con el estándar, pero son errores que Chrome acepta e interpreta de tal modo que permiten crear la imagen final. ¿Por qué? Puede haber varios motivos. En ocasiones se trata, como decimos, de preferencias a la hora de ordenar los diferentes elementos encadenados o interdependientes. En otras se trata de funciones experimentales que aún no están oficialmente reconocidas en el estándar, pero que Chrome ya acepta.



Como Smith crea la imagen usando un editor de texto y las herramientas de desarrollo de Chrome -que al fin y al cabo es el navegador web más utilizado-, la imagen está optimizada para ese navegador.



Y es una imagen espectacular, sobre todo si tenemos en cuenta que está producida por unas pocas cadenas de texto. Tampoco es la única que ha hecho. Francine, otro retrato, sufre el mismo problema (y es otro testamento de su habilidad con el código). Diseños más simples como Pink o Zigario, suelen mostrar mejor compatibilidad entre navegadores.



(Foto: cuadro tal y como se ve en Chrome, Safari, Opera y Netscape)