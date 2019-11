Esto vale un beso de Carlos Rivera, ¿se los pagas?

La quinta edición de The Global Gift Gala se llenó de emoción cuando entre los asistentes se escuchó un sonoro “¡Subasta un beso Carlos (Rivera)!”, el cantante modesto respondió, “si alguien paga, adelante”. En la mesa de honor su novia Cinthya Rodríguez apoyó la puja, porque todo era para una buena causa.El subastador Memo Martínez puso un muy buen ambiente: “¿Quién da más?, se van arrepentir cuando se lo lleven a Hollywood y sea inalcanzable”, lo que animó más a todos los presentes en el hotel St. Regis para seguir ofreciendo dinero, que al final alcanzó la cifra de seis mil 500 dólares, pero eso no fue lo único que aceptó hacer el exacadémico por ayudar.También “se dejó convencer” de cantar en un video Recuérdame de la cinta Coco a un niño por dos mil 500 dólares y dar una serenata presencial por cinco mil 500. “¡Eres un santo!”, le expresó Memo a Carlos por aceptar sin chistar las ideas que se le ocurrían a los invitados de Eva Longoria, quien encabezó la gala."Creo que el trabajo que han hecho es maravilloso, la cantidad de fundaciones que se están apoyando por medio de la plataforma y como mexicano, estoy orgulloso de nuestra tierra de lo que tenemos, de nuestra gente, que a veces les hace falta un empujoncito a alguien que quiere ayudar, nosotros estamos también con la ilusión de sumarnos", dijo Carlos a Quién.Por qué lo eligió, Longoria respondió en exclusiva: "Soy fan de su voz, acabamos de estar juntos en el Hollywood Bowl, yo no estaba cantando (risas), pero me encantó estar en el backstage con él, antes de ir frente a 20 mil personas, tenía nervios y no sabía y le dije: ‘No puede ser, eres Carlos Rivera’, pero al final fue y fue una noche muy especial".