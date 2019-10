Estoy dispuesto a comparecer por decisiones tomadas en Culiacán: AMLO

"Va a pasar el tiempo, y la gente de Culiacán, Sinaloa, va a poder juzgar si se hizo bien o se hizo mal. Yo tengo mi conciencia tranquila y sé que actuamos de manera correcta. Vamos a seguir atendiendo las causas que originan la violencia", dijo.

El presidente, envió un mensaje a ciudadanos de, Sinaloa tras los hechos violentos ocurrido el jueves pasado.Asimismo dijo que está dispuesto a comparecer y explicar sus razones sobre la liberación de, hijo del narcotraficante mexicano "El Chapo" Guzmán.Lo anterior, luego de que se diera a conocer que el Partido Acción Nacional (PAN), inició una denuncia en su contra ante la Fiscalía General de la República (FGR).​“Estoy dispuesto a comparecer porque se dio a conocer que van a presentar, que ya presentaron unaen contra mía los, los que son partidarios del uso de la fuerza, los que con su estrategia convirtieron al país en un cementerio, sí me gustaría ir a comparecer ante la autoridad, si lo solicita la autoridad competente, para exponer mis razones del porque no a la violencia”, dijo el Presidente en conferencia de prensa.La dirigencia nacional del PAN informó que la denuncia fue presentara el 18 de octubre por el área jurídica del partido para investigar los hechos que pudieran considerarse constitutivos de delitos durante el operativo federal que desató una serie de balaceras en la ciudad y la fuga de 55 reos del, de los que 49 continúan prófugos.Durante su conferencia de prensa matutina, señaló que se detuvo la acción para ‘’."Tomamos la decisión de evitar la confrontación, de evitar que se siguiera llevando a cabo la violencia", sostuvo.En este sentido, refirió que pasará el tiempo y será el pueblo de Culiacán que juzgue si se hizo bien o se hizo mal.López Obrador indicó que los gobiernos pasados, los de sus adversarios, optaron por la ‘insensata, inhumana’ vía del enfrentamiento."No vamos a optar nunca por la guerra, por el uso de la fuerza; lo que nos importa es la vida", añadió.En referencia si se detendrá a Ovidio Guzmán, añadió que si se tiene una orden de captura se hará, siempre y cuando no se ponga en riesgo la vida de las personas.