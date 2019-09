Estudiantes vestidos de blanco, presa fácil para la delincuencia

No importa si estudian en una facultad pública o una universidad privada, estudiantes de medicina son presa fácil para los amantes de lo ajeno.Estudiantes de odontología de ladenuncian ser víctimas de la delincuencia, aseguran que sonLos despojan, dicen, de materiales de uso especializado para la carrera de odontología, una alumna asegura que si bien los ladrones no conocen el material que les roban, sí saben que es muy fácil de vender."A un amigo lo asaltaron y lo acuchillaron, iba a su casa, salió a las ocho de la noche pero lo agarraron, lo que nos sorprende es que ni siquiera se resistió, pero aún así lo lastimaron...", cuenta auna estudiantes.Ante este panorama, instituciones tratan de garantizar la seguridad de los jóvenes. Una de las estrategias: hacerlos menos visibles.La Facultad de Estudios Superiores Iztacala () eliminó el uniforme blanco, otras instituciones implementan rutas de transporte seguro."El objetivo del programa Sendero Seguro, es brindarle a la comunicada politécnica, en particular a nuestro jóvenes estudiantes, un acompañamiento durante el transcurso que hacen de la llegada a algún metro en particular a su unidad académica y viceversa", afirma Eduardo Antonio Vanegas, coordinador de Asistencia Técnica, IPN.La Facultad de Estudios Superiores Aragón () ha sumado el programa bahía vehicular, sin embargo, algunos estudiantes consideran que es insuficienteNinguna de las instituciones de las que estos jóvenes son alumnos, tiene registro de cuántos han sido asaltados debido a que estos delitos no se cometen dentro de los planteles.