Con el aniversario de los hechos acaecidos elen EU a las puertas, el borrador de un informe elaborado por investigadores de laGeorge W. Bush (2001-2009).El día de los ataques, 19 miembros del—en su mayoría saudíes— lograron, supuestamente, hacerse con el control de cuatro aviones: dos se estrellaron contra lasy otro contra el edificio del(el Pentágono). El cuarto aparato se estrelló en el estado de Pensilvania.Pero aparte de los misteriosos ataques con aviones, hay algo aún más extraño y sospechoso: 18 años después de aquellos terribles acontecimientos mucha gente sigue sin saber que no solo se cayeron las dos Torres Gemelas, sino también otro rascacielos que estaba cerca de ellas, el llamado, de 47 pisos.El informe de 126 páginas, que ha tardado cuatro años en completarse y cuya versión final será publicada este mismo año, afirma que el WTC 7 no se cayó debido a unos “incendios incontrolables”, contradiciendo así directamente la conclusión oficial que publicó en 2008 el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, por sus siglas en inglés).“La conclusión principal de nuestro estudio es que, en contra de las conclusiones del NIST y las empresas de ingeniería privadas que estudiaron el colapso”, asegura el informe, al que acompaña un minucioso estudio del edificio y un análisis, minuto a minuto, de su colapso, en combinación con modelos matemáticos.Pese a que el reporte en sí no especula sobre las posibles causas del colapso del WTC 7., el Dr. J. Leroy Hulsey, uno de los principales investigadores del estudio, ha precisado en un comunicado de prensa que “lo único que podría haber derribado esta estructura de la manera observada el 11 de septiembre es un fallo casi simultáneo de cada columna en el edificio por debajo del piso 17”.Las dudas suscitadas entorno al colapso de la torre en mención han llevado a mucha gente, desde ciudadanos comunes y corrientes hasta ingenieros y arquitectos, a afirmar queLos acontecimientos ocurridos el 11 de septiembre de 2001 fueron usados por el expresidente Bush como pretexto para iniciar ese mismo año una sangrienta y devastadora invasión contra Afganistán y el posterior ataque en 2003 contra Irak.