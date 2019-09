EU acusa a Israel de espiar celulares alrededor de la Casa Blanca

Washington.- Israel instaló escáneres para interceptar comunicaciones de teléfonos celulares en el área alrededor de la Casa Blanca en Washington, según un informe que fue rechazado por el estado judío.



Politico informó que los funcionarios estadounidenses creen que los israelíes fueron los que probablemente instalaron varios escáneres que imitan las torres de teléfonos celulares para interceptar llamadas y mensajes de texto cercanas y que fueron descubiertos en el centro de Washington en 2017.



Varios ex funcionarios de seguridad nacional le dijeron a Politico que el análisis forense realizado por el FBI y otras agencias, vinculaba a los dispositivos con agentes israelíes.



"Los dispositivos probablemente tenían el objetivo de espiar al presidente Donald Trump, dijo uno de los ex funcionarios, así como a sus principales ayudantes y colaboradores más cercanos, aunque no está claro si los esfuerzos israelíes fueron exitosos", escribió Politico.



Israel, uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos, negó las informaciones.



"Israel no realiza ninguna misión de espionaje en Estados Unidos", dijo el ministro de relaciones Exteriores e Inteligencia, Israel Katz.