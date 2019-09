EU cree que Maduro podría impulsar petición contra Trump en la ONU

Washington.- El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, podría presentar una petición en la ONU contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que según la oposición venezolana se sustenta en firmas de la ciudadanía recogidas bajo amenazas de retener la ayuda alimentaria, dicen diplomáticos estadounidenses.



Maduro, quien sigue en el poder en Venezuela a pesar de que sus opositores, respaldados por Estados Unidos, buscan que deje el cargo para que pueda convocarse a nuevas elecciones, aún no ha anunciado si viajará a Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) a finales de este mes.



“Nuestros diplomáticos han escuchado que Maduro planea presentar una petición contra el presidente Trump, firmada por millones de venezolanos, en la AGNU si finalmente asiste”, dijo un funcionario estadounidense.



Trump, que considera el gobierno de Maduro como una “dictadura” y lo culpa de la debacle económica de la otrora potencia petrolera, ha impuesto una batería de sanciones a Venezuela para presionar la salida del mandatario e instalar un gobierno de transición encabezado por el jefe parlamentario Juan Guaidó, considerado presidente interino por más de 50 países.



El gobierno de Maduro ha estado recogiendo firmas entre los venezolanos como parte de su campaña “No más Trump”.



Pero la oposición venezolana dice que el gobierno de Maduro ha reunido las firmas a través de extorsiones que ponen en juego la necesitada asistencia nutricional.



Videos publicados recientemente por la red venezolana de periodismo ciudadano Reporte Ya y por otros medios mostraron a quienes parecían ser venezolanos rechazando las órdenes de firmar la petición a cambio de recibir la ayuda, conocida localmente como “cajas CLAP”, por ser entregadas por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción.



“Si no firmas contra Trump y las sanciones, entonces no hay cajas de comida del CLAP”, informó La Patilla, un destacado sitio de noticias cercano a la oposición, citando a una mujer perteneciente a consejos comunales del país.



El Departamento de Estado de Estados Unidos describió el esfuerzo de Maduro como una “petición de hambre” y dijo que era evidente que no podía ganar una elección justa.



“Maduro no tiene suficiente apoyo entre el pueblo de Venezuela, por lo que depende de la extorsión para recolectar esas firmas”, dijo un portavoz del Departamento de Estado.



“Que Maduro esté reteniendo alimentos para obligar a firmar es otro ejemplo de sus abusos contra los derechos humanos y de la manipulación política de los recursos humanitarios”, señaló.



Maduro cuenta con el apoyo de Rusia, China y Cuba, así como de la jerarquía militar de Venezuela. Su gobierno ocupa el asiento de Venezuela en la ONU, por lo cual tiene derecho a participar en la AGNU, la cumbre anual de Naciones Unidas a la que Trump también asistirá.