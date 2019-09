EU investiga ilegalidades e irregularidades en Pemex

El Gobierno de Estados Unidos investiga adesde hace por lo menos un año y medio: la(SEC) de ese país sospecha que a partir de finales del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, y a lo largo de la Administración de Enrique Peña Nieto, la petrolera mexicanaEl 8 de mayo de 2018 laconstituyó un grupo de 26 especialistas en delitos financieros y le encargó una “investigación privada” sobre Pemex, de acuerdo con un oficio “no público” de la autoridad bursátil estadunidense.La investigación incluye los casos de compraventa de las empresas, pero no se limita a ellos: abarca virtualmente todas las irregularidades perpetradas durante las administraciones de Juan José Suárez Coppel, Emilio Lozoya Austin, José Antonio González Anaya y Carlos Alberto Treviño Medina, los sucesivos directores generales de Pemex desde 2012.La SEC tiene información según la cual “al menos desde enero de 2012” Pemex violó dos artículos de la. Los mismos artículos motivaron la indagatoria en Estados Unidos sobre los actos de corrupción que realizó la empresa brasileña Odebrecht en 12 países –México incluido–, la cual derivó en una sanción de 3.5 mil millones de dólares.El entramado financiero quemontó en México no solo se usó para presuntamente transferirle millones de dólares a, también sirvió para inyectarle recursos a las empresas del brasileño que están relacionadas con casos de sobornos en diversas partes del mundo.De acuerdo con documentos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a Emilio Lozoya se le depositaron 5 millones de dólares vía una empresa offshore que Odebrecht creó, y a la cual(AHMSA) depositó 3.7 millones de pesos poco después de que vendió Agronitrogenados a Petróleos Mexicanos (Pemex).también depositó 2.1 millones de dólares a la Constructora Norberto Odebrecht SA en 2014.Hay más en el entramado: de una de las cuentas des, empresa mexicana vinculada comercialmente a Odebrecht, “salieron recursos en diversas divisas” hacia AHMSA y a una cuenta de la empresa Tochos Holding Limited, creada en Suiza y en la cual el beneficiario es Emilio Lozoya.Los documentos aclaran que “se desconoce” el monto de las transferencias en moneda extranjera; no obstante más adelante se detalla cuánto tiene la cuenta donde Lozoya habría sido el beneficiado y que se trata de dólares, francos suizos y euros.