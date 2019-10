EU perdona a Julión Álvarez… ¿y Rafa Márquez?

Gracias Uriangato, Gto, por recibirnos tan amablemente. pic.twitter.com/aBLnagAK7x — Julion Alvarez (@julionalvarez) December 23, 2016

a la popular plataforma depodría estar más cerca luego de quele ha descongelado sus cuentas al no probar su culpabilidad en laLuego del escándalo que envolvió al cantante mexicano al relacionar su nombre con el narcotráfico mexicano, Spotify decidió bajar todo su contenido musical en espera de la resolución del caso, mismo que podría dar pasos importantes en las próximas semanas.Julión no podía disponer de varias cuentas enque fueron bloqueadas y que este martes el gobierno norteamericano ha habilitado de nueva cuenta.Cabe señalar que en 2017 junto al interprete de Dime, Ojitos Verdes y otros éxitos,también sancionó al exfutbolista mexicano Rafael Márquez por supuestos vínculos con, bajo el delito de “Prestar apoyo a las actividades de tráfico de drogas de la organización Flores, y/o por ser propiedad o estar bajo control de esta, sus miembros y asociados de confianza”, se informó en aquél entonces.Hasta el momento no se ha notificado que el ex futbolista haya salido de dicha lista como sí el cantante.