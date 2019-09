EU y China reanudarán el jueves negociación comercial

Ciudad de México.- Negociadores comerciales de Estados Unidos y China se reunirán en Washington a partir del jueves, dijo el lunes un portavoz de la oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos.



Washington y Pekín habían dicho que esperaban que las conversaciones comerciales entre funcionarios de segundo nivel se reanudaran a mediados de septiembre en Washington, pero no habían dado a conocer una fecha específica.



A esa reunión le seguirá una cita en la que participará el representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y el Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, con el principal negociador chino, el viceprimer ministro Liu He, a principios de octubre.



Un portavoz de Lighthizer dijo que los funcionarios de ambos países comenzarán a reunirse el jueves en Washington, pero no dio más detalles.



Más temprano, el jefe de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Tom Donohue, aseguró citando una conversación con Lighthizer que los equipos se reunirán el viernes.



Donohue, quien habló en una conferencia de prensa para instar a que el Congreso apruebe el tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, dijo que Lighthizer "indicó que hubo algo de movimiento en la dirección de compras de productos agrícolas (estadunidenses) y otros temas".



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retrasó la semana pasada un alza de aranceles sobre bienes chinos con un valor de 250 mil millones de dólares, que debía entrar en vigor el 1 de octubre, luego de que Pekín aplazó la aplicación de impuestos a algunas importaciones de productos estadounidenses.



Estados Unidos y China no han sostenido conversaciones cara a cara desde fines de julio, en medio de su guerra comercial de 14 meses, que ha remecido a los mercados, interrumpido las cadenas de suministros y presionado al crecimiento global.