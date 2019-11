Eugenio Derbez reacciona ante posible dueto de Alessandra con exnovio

El reality show De viaje con los Derbez, ha sido muy bien recibido por el público que agradece las revelaciones que los integrantes de la familia hacen en cada episodio; uno de los más divertidos fue elEl Temerario Mayor, publicó Quién En el capítulo Aislinn Derbez le pregunta a Rosaldo: "¿Le puedo contar a Mauricio que El Temerario Mayor anduvo con Alessandra?", en aquel momento, la cantante sólo reaccionó con señas y con un rubor muy fuerte en sus mejillas. "La verdad si es un tipazo, yo lo conocí", dice Ochmann; "la verdad tenía lo suyo", argumenta la hija de Eugenio, quien atina en comentar: "¡Y tenía lo de ella también!".La "polémica" por ese noviazgo de Alessandra se revivió en el programa de Javier Poza. Rosaldo le tomó la llamada para promocionar el lanzamiento de la versión de Hijo de la luna (que popularizó Mecano) de Sentidos Opuestos, pero el periodista de espectáculos, entre risas, aprovechó para preguntarle: "Oye, ¿ningún cover de Adolfo Ángel El Temerario?".Con una sonora carcajada ella le responde: "¡Te adoro! No, pero no lo descartamos eh!". Eugenio estaba cerca de su esposa, quien le cuenta la pregunta que le hizo Poza y vino de nuevo la reacción por parte del actor, que fue muy graciosa; otra vez enfatizó que "le preocupaba" un poco la forma en la forma que se comporta Alessandra al escuchar el nombre.No me importa la pregunta mi querido Javier, me importa lo nerviosa que se puso, deberías verla como esta, riéndose, pero es una risa de nervios muy curiosa, muy especial —’Vamos a hacer las pesquisas necesarias’, le dice divertido Poza— Si caray, está roja, roja, roja y no para de reírse, está muy raro JavierLuego de enviarle un abrazo a Derbez, el conductor de Grupo Fórmula le insiste con buen ánimo a Rosaldo: "Entonces, ¿por lo pronto no hay cover de Los Temerarios en este regreso de Sentidos Opuestos?", ella responde que "por lo pronto no, pero estará en la lista, contemplado... O mejor no y podemos dejarlo en el pasado, ¡por favor!".Antes de terminar con la comunicación, Alessandra confirmó que Sentidos Opuestos será invitado especial del concepto musical 90’s Pop Tour, que se realizará el 28 de noviembre en la Arena Ciudad de México, lo que significará la primera vez que pisen ese importante escenario: "Nos emociona muchísimo", expresó y también adelantó una gira del dueto, con la posibilidad de hacer canciones nuevas.