Eva Rojas rompe el silencio y confirma que está embarazada

“Sorpresa 2 meses de embarazo”.

Eva Rojas es, sin lugar a dudas, una de las influencers más polémicas, pero también queridas de México ya sea porque nunca supimos muy bien de dónde salió, pero porque con todas sus locuras nos ha dado horas y horas de diversión. Ahora, finalmente anunció que está embarazada.Y es que desde hace varias semanas comenzó a circular el rumor de que la estrella de las redes sociales estaba embarazada, pero no se sabía con certeza.En Internet comenzaron a circular fotos como esta:Ante los rumores, Evita usó su cuenta en Instagram para confirmar que está en la espera de su primer bebito junto a su novio, y del cual tiene ya dos meses de embarazo.Con una imagen acompañada de un par de emojis, Eva escribió:Si no eres una criatura de Internet seguramente no sabes que Eva Rojas surgió de lo más recóndito de Internet y aunque muchas veces fue víctima de bullying y acoso en redes sociales, ella decidió continuar con su carrera de influencer mostrándonos su lado más humano: el de la actuación, la cantada, el maquillaje, la moda, el amor y demás.