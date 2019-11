Evo Morales ofrece conferencia de prensa

"Si mi pueblo pide, estamos dispuestos a volver [a Bolivia]", dijo Morales, para quien "la única forma de parar esta situación es con un diálogo nacional".

"No podía entender cómo mis comandantes pudieron tener esa deslealtad. Eso confirma que mi gran delito es ser indígena", subrayó.

Luego de haber recibido asilo político en México, el expresidente de Bolivia,, ofrece una conferencia a medios, para hablar sobre lo sucedido en días pasados y su renuncia.Como ya hizo nada más bajar del avión el martes, Morales, de 60 años, reiteró su agradecimiento al gobierno de México por permitirle "estar con vida", y en referencia a ladijo que con ello"Cualquier renuncia tiene que ser aprobada. No hubo esa sesión", aseguró."En mis primeras elecciones presidenciales en 2002 ganamos pero nos lo robaron, y en mi última participación también ganamos pero nos robaron", destacó."Solo pido al Tribunal Constitucional que cumplan con la legalidad", aseveró Morales, quien añadió que en el informe de la"predominaba la interpretación".La OEA concluyó que hubo "irregularidades en el proceso electoral" en las elecciones del 20 de octubre, e instó a repetir los comicios."Deberían haber dicho que haya segunda vuelta y no recomendar nuevas elecciones (...)", aseveró Morales, mientras añadió que "debería llamarse 'Organización de Estados del Norte', y no de América"."Hemos convocado al diálogo. Incluso aceptamos desconocer el resultado cuando ganamos en primera vuelta", recordó.Señaló que "nunca" en su vida pidió a instituciones y autoridades que hiciesen "algo ilegal".Como ya dijo el martes tras llegada al aeropuerto de México, el político destacó quePor otro lado, añadió que laque tuvo el helicóptero en el que viajaba a principios de noviembre. "Quiero que se investigue", dijo.