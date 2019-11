Ewan McGregor revive un clásico de terror con Doctor Sleep

Conocido a nivel mundial por su papel del heroinómano Renton en Trainspotting, así como por la versión joven de Obi-Wan Kenobi en la saga de Star Wars, el actor escocésdio un paso más en la industria del Hollywood al explorar el género del terror —al cual le tiene aversión— gracias a, filme en el que interpreta a la versión adulta de Danny Torrance, el niño de la película de terror, dirigida por Stanley Kubrick en 1980 y protagonizada por Jack Nicholson."Cuando se estrenó El resplandor yo era demasiado joven, tenía ocho o nueve años y evidentemente no la vi. Cuando pude haberla visto, siendo un adolescente, no me atreví porque no me gustaban las películas de terror. Quedé muy impactado cuando alguien me enseñó Halloween, cuando yo tenía más o menos 12 años, y me quitó el deseo de ver historias de terror, porque no quería experimentar esa sensación de sentirme espantado."De hecho, casi no veo películas de terror, pero cuando estudiaba en la Escuela de Drama tuve que ver las películas de todos los grandes actores, obviamente vi las películas de Jack Nicholson y ahí fue que vi El Resplandor. Recuerdo haberla visto solo en mi cuarto, de noche, y fue una experiencia muy buena, y ahora me toca ser el hijo adulto de (el personaje de) Jack Nicholson, lo cual es una locura”, contó Ewan McGregor entre risas y en entrevista exclusiva conEl actor de 48 años, ganador en 2018 de unpor su trabajo en la serie, dijo que se sentía honrado al ser parte de Doctor Sleep, filme cuyo guion está basado en la novela homónima publicada en 2013 por el escritor estadunidense Stephen King.En ésta, King contaba lo que había pasado con el pequeño40 años después de que viviera una experiencia traumática luego de que a su padre Jack (Jack Nicholson) se le desatara una especie de locura mientras se hacía cargo del Hotel Overlook.Ahora, ya en su etapa de adulto y superando un problema de alcoholismo, Danny Torrance reconecta con sus poderes mentales, conocidos como "el resplandor", y entra en contacto telepático con una jovencita que le cuenta de un grupo de seres mágicos y perversos, comandados por Rose, "La hechicera", que se alimenta de niños que también tienen un resplandor."Al principio no estaba seguro de hacer la película por muchas razones, sin embargo, cuando conocí a(director) y me contó que quien estaba supervisando el guion de Doctor Sleep era el propio Stephen King, la mente creativa de El resplandor, en ese momento fue que me di cuenta de que tenía que hacerlo."Además, saber que ellos dos querían que yo interpretara Danny Torrance adulto me hizo sentir muy feliz”, ahondó el escocés.El trabajo de McGregor no se hubiera podido complementar sin la labor de la actriz sueca, a quien hemos visto junto a Tom Cruise en Misión: Imposible.La intérprete de 36 años lleva el peso antagónico dentro de Doctor Sleep, que se estrena este fin de semana en nuestro país, al interpretar a Rose, "La hechicera", una mujer seductora de extrema belleza que hipnotiza fácilmente a los niños para después alimentarse de su brillo."¡Oh, Dios! Lo primero que pensé cuando me hablaron del proyecto fue que no me iba a quedar en la película. Recuerdo que hubo una junta vía Skype y me enamoré inmediatamente del director y del productor."Fueron muy abiertos, muy divertidos y me ayudaron a mantener abierta mi propia imaginación, pero sentí que no me iba a quedar. Después de eso me llamaron y me dijeron que querían que interpretara a la villana, imagínate, la villana de Stephen King. ¡Para mí fue una locura! No sentí ningún tipo de presión, como en el caso de Ewan, quien interpretó a un personaje ya existente de El resplandor. En mi caso, mi personaje pertenece sólo a una historia, pertenece a un libro y a la historia de Doctor Sleep, así que fui libre de cualquier tipo de conexión que pudiera haber o de las comparaciones”, comentó Ferguson.La actriz, quien antes había trabajado en I Can I Will I Did (2017), interpreta a Abra Stone, la joven con poderes telepáticos a la que buscan dar caza los hombres de Rose, La hechicera, para poder adquirir su resplandor a través de su muerte."Mi experiencia fue un poco abrumadora, ya que todo era muy nuevo para mí, aunque al mismo tiempo fue muy emocionante ser parte de este proyecto en el que trabajé muy de cerca de Ewan McGregor. Ya después todo se tornó muy divertido y de verdad que disfruté hacer esta película”, comentó la chica de 14 años.Cuando el directorrealizó en 1980 la versión cinematográfica de El resplandor, el escritormostró su aversión al resultado en la pantalla grande, argumentando que Kubrick había destrozado su historia. En ese contexto, resultaba un tema complicado llegar al escritor, hoy de 72 años, y comentarle la intensión de llevar al cine Doctor Sleep, basada en la novela homónima de King publicada hace seis años."Sabía que sería una solicitud un poco controversial decirle que quería hacer la película, pero que quería hacerla también como una celebración del legado cinematográfico de Kubrick y de la versión de El resplandor que él creó. Afortunadamente, tuvimos la bendición de Stephen y si no hubiera respondido de la manera en que lo hizo con mi guion, de la manera en que nos apoyó, yo no hubiera hecho la película. Para mí, Doctor Sleep es como el hijo de El resplandor, más que como una secuela.Es como si tuviera dos padres: tiene a Kubrick, tiene a King y, por ende, tiene el soporte genético de ambos”, detalló el realizador, quien ha estado detrás de películas de terror como Oculus: El espejo del mal y Ouija: El origen del mal.