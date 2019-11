Ex marine mató a sus padres y a 2 perros

Ciudad de México.– Un ex marine de 30 años de edad entró en un cuartel policial de Florida y confesó haber matado a tiros a sus dos padres y a dos perros, informaron autoridades.



Jacob Daniel Price entró a la estación de Crestview la mañana del miércoles, con la camisa ensangrentada, e hizo la confesión, informó la portavoz de la policía de Okaloosa, Michele Nicholson.



Los policías fueron a la casa y encontraron muertos a Jolene Price, de 51 años y a Robert Price, de 56. Ambos habían sido baleados en la cabeza, según el reporte. Nicholson aclaró que Price vivía con sus padres.



Price había servido en la Infantería de Marina en Afganistán dos veces pero fue dado de baja porque ``su carácter no era compatible con las expectativas y los estándares'', dijo al diario Northwest Florida Daily News Yvonne Carlock, vocera de esa rama armada.



Price está acusado de asesinato. Por lo pronto no tiene abogado, según registros judiciales.