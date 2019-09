Ex militar era el objetivo de ataque en bar en Uruapan

El comando que irrumpió en el restauranteentenía como objetivo liquidar al integrante de la, indicaron fuentes del gobierno estatal.Tras él crimen, el diputado federal del Partido del Trabajo, por el distrito de Apatzingán, Francisco Javier Huacus Esquivel, confirmó que tenía un nexo familiar con el ex guardia rural.“Si, pues evidentemente era mi cuñado. Es un hecho aislado, no sabemos la situación, desconocemos el motivo del móvil, pero yo con mucha seriedad puedo decirte que hoy estamos solidarios”, precisó.Dos hombres armados irrumpieron en el restaurante California Grill, y a quemarropa, entre ellas al ex guardia rural, cuñado del diputado petista.El diputado federal aclaró que a pesar del, su familia está tranquila."Desafortunadamente porque soy legislador hay conmoción, morbo, pero estamos tranquilos y dejaremos en manos de las instrucciones que hagan su trabajo”, indicó luego de rendir su informe de labores en el Congreso de Michoacán