Exhiben a jefe de sicarios del ‘Chapito’, exmilitar clave para liberación de Ovidio

Fue identificado el desertor como José Adolfo Medrano Rodríguez alias "pepe sierra " jefe De sicarios de Iván guzmán Salazar alias "El Chapito Guzmán "#Culiacan #Sinaloa

Páginas de denuncia ciudadana acusan a un hombre identificado como exmilitar de nombrede ser, alias ‘El Chapito‘, hijo del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo‘ Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa.Lo señalan de haber dado información de los domicilios y nombres depasado por sicarios del Cártel de Sinaloa durante la detención de Ovidio Guzmán López, alias ‘El Ratón‘ o ‘El Nuevo Ratón‘, y así presionar para que lo liberaran.Según versiones que circularon el día de lo ocurrido, pero que no han sido desmentidas ni confirmadas por autoridades, la orden era asesinar a los familiares de los elementos castrenses en caso de que no se llegara a ningún acuerdo para la liberación del hijo de ‘El Chapo‘ Guzmán.Y aunque dichas versiones no han sido confirmadas, basta con recordar las declaraciones del propio presidentequien aseguró que respalda a quienes tomaron la decisión depues estaban en riesgo las vidas de muchos seres humanos, ‘porque no se trata de masacres pues eso ya se terminó’.Aseguran que José Adolfo Medrano, es(Sedena) y que pertenecía al Tercer Batallón en Sinaloa pero tras ser dado de baja, ahora está al servicio del Cártel de Sinaloa, cuyo principal centro de operaciones está en Culiacán.Recordemos que el pasado 17 de junio, Ovidio Guzmán, alias ‘El Ratón‘, fue detenido por autoridades federales en la capital de Sinaloa, Culiacán, lo que provocó una serie de balaceras y hechos violentos donde se reportó un saldo de 8 muertos, 16 heridos y 51 reos prófugos.