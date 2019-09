Exhorta Senado a Mireles a renunciar

Ciudad de México.- Senadoras de la Comisión de Igualdad exigieron al ISSSTE la renuncia de José Manuel Mireles como subdelegado en Michoacán, tras decir "piruja" y "nalguita" en referencia a las mujeres.



"Es algo inaceptable, indigna y ofende a mujeres. Si este funcionario fuera responsable ya hubiera renunciado, ya se ha tardado", dijo la priista Vanessa Rubio.



La panista Kenia López tachó de misógino al ex líder de autodefensas.



"Es increíble que no podamos tomar una decisión tan elemental que es solicitar al director del ISSSTE que destituya a este señor misógino", manifestó.



"Sí se aprobó pedirle la renuncia, pero no nos quedemos cortos, es exigirle al titular del ISSSTE que lo destituya, es obvio que son expresiones misóginas y violentas".



El morenista Germán Martínez dijo que es grave que un servidor público se exprese de manera violenta.



"Repudio como michoacano las expresiones de Mireles, debe renunciar porque eso no representa a los ciudadanos", señaló.



Para Alejandra Reynoso, del PAN, no se deben dejar de pasar los dichos del funcionario porque se permitiría que otros servidores se expresen igual.



"No es suficiente con pedirle que renuncie: si el Gobierno quiere respetar a las mujeres, debe pedirle que renuncie".



Emilio Álvarez Icaza, senador sin partido, se sumó a la indignación.



"Las expresiones de Mireles son una gran ofensa: no puede ser aceptable que un servidor público califique el ejercicio de las derechohabientes. Es muy ofensivo", expuso.