Exige SNTE mejorar presupuesto

Ciudad de México.- El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, estima que el proyecto de presupuesto 2020 no va de acuerdo con las expectativas para la Nueva Escuela Mexicana e invitó al Gobierno federal a reconsiderar la asignación de recursos para este rubro.



Además, habló de su relación con la oposición elbista; de los avances que considera ha logrado el magisterio en este sexenio y del objetivo para democratizar las elecciones en el Sindicato.



- ¿Cuál ha sido su relación con el nuevo Gobierno?



Creo que es una relación muy respetuosa. Han sido gobernantes que entienden que los sindicatos tienen como uno de los principios básicos su autonomía, su soberanía para tomar decisiones y es algo en que nos hemos visto sumamente respetados por la autoridad.



No hemos recibido línea de absolutamente nadie y eso lo agradecemos mucho.



Ante la escasez de recursos, ante la falta de liquidez de algunos estados para poder cumplir con los compromisos salariales, que tienen que ver con lo presupuestal, ahí sí hemos tenido problema.



Y creo que en este sentido hemos sido un gran apoyo para los maestros para mantener en cada sexenio la paz social.



-¿Qué acciones está promoviendo en el SNTE para democratizar elecciones de dirigencias?



En la cuadragésima novena sesión extraordinaria del Consejo Nacional del SNTE ya se revisó, examinó y aprobó un reglamento que se desprende de nuestro estatuto para ajustarnos a lo que tiene que ver con los ordenamientos de la reforma laboral, es decir; la elección de dirigentes de todos los niveles mediante el voto personal directo, libre y secreto.



Tenemos ya el reglamento aprobado, ahora vamos a enviar el acta de nuestra sesión al tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y cuando esté autorizado estaremos en posibilidad de darlo a conocer.



Nos estamos preparando para iniciar a partir del mes de enero con la elección de los dirigentes por este procedimiento y creemos que estamos ante un hecho inédito.



- ¿Qué opinión tiene sobre el presupuesto 2020, a la luz de las obligaciones de la reforma educativa?



Creo que sería conveniente poder empatar una reforma educativa de gran dimensión con un presupuesto que permitiera llevarla a cabo en toda forma y con todos sus efectos, con aspectos tan importantes ahora como la educación inicial y la educación superior.



Nosotros no concebimos que con un incremento al presupuesto educativo de un .5 por ciento pueda cumplir a cabalidad lo que se está construyendo para la Nueva Escuela Mexicana y para el acuerdo educativo nacional que pretende el señor presidente de la República.



Por otro lado, se ha hablado mucho de que se va a fortalecer en todos los aspectos a las escuelas normales del país y ha sido al contrario en lo presupuestal, pues ha disminuido en un 40 por ciento. Entonces no entendemos cómo podría hacerse.



El llamado que hacemos es a una revisión objetiva, que permita que la Nueva Escuela Mexicana sea una realidad y que el gran objetivo de Andrés Manuel López Obrador de hacer una revolución educativa se concrete en el marco de la cuarta transformación.



- ¿Cómo convive con la sombra de elbistas que buscan retomar las riendas del sindicato?



Este sindicato nació plural, fue el esfuerzo de los maestros esparcidos en todo el territorio nacional para formar una sola entidad sindical una organización y costó mucho. Al final quedaron tres grandes grupos que se fusionaron.



En cada etapa de la historia hay quien pretende dirigir el sindicato, porque es un privilegio, y van surgiendo corrientes diversas.



En este caso hay una corriente que se trata de crear, pero realmente nosotros, sin menospreciar, no percibimos que haya tenido mayor incidencia en el país.



-La exlideresa Elba Esther Gordillo ha dicho que tiene intenciones de retomar las riendas de este sindicato ¿Ha habido acercamientos?



No. Yo la verdad he tenido la oportunidad de establecer un diálogo. Creo que cada quien cumple su tiempo. El sindicato ha tenido tres grandes etapas una que dirigió un maestro de nombre Carlos Robles Martínez, luego Don Carlos Jonguitud Barrios y luego Elba Esther Gordillo.



A lo que nosotros aspiramos es que acaben los cacicazgos en la organización y que cada quien dé lo mejor en su periodo que ahora es de 6 años y posteriormente le deje lugar a otros dirigentes, a gente más joven.