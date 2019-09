Exigen auditoría externa a la Sección V

Saltillo, Coah.- Maestros de la Sección V exigieron que la Secretaría de Finanzas ordene una auditoría externa por el adeudo de 26 millones de pesos del Fondo del Ahorro, y que la Fiscalía General investigue para detectar a los culpables del desvío de recursos.



“En este Fondo se ha venido realizando actos de corrupción, en donde los encargados han desviado recursos monetarios de los maestros y personal administrativo perteneciente al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, así como recursos humanos para actos clientelares, políticos, partidistas y personales”.



Por ello, acudieron al Congreso del Estado para denunciar las irregularidades que afectan a la base sindical y entregaron un oficio para que los legisladores intervengan en un problema que afecta a 21 mil docentes de la Sección V.



El documento lo entregaron a través del ciudadano Erick Rodrigo Valdez Rangel, para evitar represalias sindicales.



Arbitrariamente se les afectó con el .4% de su salario, con montos que promediaron mil 240 pesos anuales por trabajador.



En el ciclo escolar 2017-2018, se otorgaron mil 636 Préstamos de Ahorro con 17 millones 828 mil pesos; a través del Préstamo Complementario se entregaron 40 millones 261 mil pesos con 3 mil 854 movimientos. Esto generó intereses por 4 millones 766 mil pesos.



Durante el ciclo escolar 2018-2019, se otorgaron 3 mil 887 Préstamos de Ahorro con 45 millones 661 mil pesos; con el Préstamo Complementario liberaron 3 mil 497 préstamos complementarios por un monto de 44 millones 095 mil pesos. El interés sumó 3 millones 648 mil pesos.



Cuestionan que, aunque se entregaron más préstamos, de un año a otro, los intereses bajaron.



Además, debía contarse con un Fondo de Contingencia por 12 millones de pesos que no aparece.



José Luis Ponce Grimaldo, secretario general de la Sección V, estaba enterado por el manejo de las cuentas e irregularidades señaladas, sin embargo, no asumió responsabilidad alguna y señaló que había errores en la elaboración de los estados de cuenta, de cheques y banco.



Preocupa que el director del Fondo del Ahorro haya sido removido del cargo, indicio de las irregularidades detectadas en esa área.



Solicitan:



- Auditoría externa al Fondo del Ahorro.



- Auditoría externa al Fondo de Ayuda Mutua.



- Formar comisión especial por parte del Congreso y se cite a comparecer al secretario general José Luis Ponce Grimaldo, y al ex director del Fondo del Ahorro.