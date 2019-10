Exigen explicación a AMLO sobre Culiacán

"El primer responsable de las acciones de políticas públicas de todas las materias es el Presidente de la República y él es el que tiene que valorar si su equipo está haciendo bien o no está haciendo bien el trabajo", dijo la panista.



"Me parece que justamente son las explicaciones que tienen que venir a dar, eso lo tiene que valorar el Presidente de la República, asumir la responsabilidad".

"Lo que sí es importante, es, insisto, que esto no se quede en una mañanera, que esto no se quede en una explicación de una conferencia de prensa, de una mañanera, sino que venga la institución que es la responsable formal-institucional de supervisión y de control del Poder Legislativo a dar una explicación", citó.

"Me parece que es el foro en el cual el Secretario de Seguridad Ciudadana, el Secretario de la Defensa Nacional, el titular de la Guardia Nacional, deben dar esa explicación", mencionó.

"Es importante recordar en estos casos, el papel de contrapeso, las facultades de control, de supervisión, que tiene el Poder Legislativo sobre el Poder Ejecutivo, y es en estos momentos en donde esas facultades se tienen que ejercer, independientemente de la conformación política de la propia Cámara de Diputados, somos un poder del Estado, somos un poder autónomo que debe de ejercer esas facultades", añadió.

"Y al mismo tiempo, pues esta limitación que mostró el Estado mexicano el día de ayer para poderles hacer frente", mencionó.



"Se ha apoyado y se les ha dado a los Presidentes todas las herramientas institucionales para que puedan combatir al crimen organizado y pues claramente también es justo que, si el Congreso ha hecho su parte, también cumpla con su responsabilidad de llamar a cuentas sobre este tema", opinó.

