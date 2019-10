Exigen hijos de José José autopsia para confirmar causa de muerte de su padre

"Lo único que queremos es despedirnos de José José, a estas alturas por supuesto requerimos una necropsia, una autopsia, saber de qué murió mi padre, y después por supuesto llevarlo a México a que se le rinda un homenaje", agregó.

"Eviten que lo cremen, porque hay situaciones bien delicadas (...) Es una cuestión legal que hasta que yo no tenga la información en las manos, no lo puedo decir; eviten a toda costa que lo vayan a cremar", apuntó Pati Chapoy.

Sigue #AnelNoreña en el foro y nos enlazamos en vivo con .@josejoeloficial y @Marysol_Oficial que nos dan más información sobre lo que están viviendo con la búsqueda de los restos de su padre #JoséJosé. #LoVisteEnVentaneando Aquí más información: https://t.co/9syyJmslz4 pic.twitter.com/3DX69X64yH — Ventaneando (@VentaneandoUno) October 1, 2019

murió el sábado 28 de septiembre, pero a más de 48 horas de su muerte, sus hijos mayores,, aseguran que aún no han podido ver el cuerpo de su padre, por lo que exigirán unaa su media hermana"Seguimos sin saber dónde está el cadáver de mi papá, estamos en un peregrinaje absurdo porque no hay manera de que esta niña (Sara Sosa) o su gente se contacte conmigo", dijo José Joel.Al finalizar la conferencia, José Joel y Marysol ofrecieron una entrevista a, cuya titular,, aprovechó para darles un consejo para cuando conversen con su hermana Sarita.Ante ello, Marysol Sosa aseguró que la voluntad de José José era ser enterrado. "La voluntad de mi papá no era ésa, la voluntad de mi papá era ser enterrado, panteón francés, al lado de mi abuela Margarita", afirmó.José Joel finalizó diciendo que ante la falta de comunicación con Sarita, ya están acompañados por abogados para solucionar la situación."Ya hay abogados de por medio, de la ciudad de Miami, que nos están asesorando", dijo.