Éxodo de familias mormonas pega al empleo en Sonora

“Aquí nos dan trabajo los Langford y Miller, estamos desde hace 22 años con ellos y si se van nos vamos a quedar sin comer, porque de eso vivimos."

El éxodo de la comunidad de laen Sonora, provocada por la masacre de la semana pasada, ha comenzado a afectar a los pueblos aledaños. Desde hace años,de los municipios de Huachinera y Baserac, informóAunque la mayoría de la mano de obra de esta comunidad mormona proviene de la cabecera municipal de Bavispe, así como de San Miguelito, una pequeña localidad de este ayuntamiento.en estos días derivado de que, tras el asesinato de seis niños y tres mujeres.Principalmente las mujeres son las afectadas, pues como, ahora ya no hay a quién cuidar. Pero hombres también han sido perjudicados por este éxodo mormón en Sonora, principalmente losEl resto mantendrá su empleo en las hectáreas dedicadas al cultivo de nuez, por el que ganan más de 2 mil pesos a la semana, mucho más de lo que obtendrían en cualquier otro empleo en la región.Aunque no están completamente tranquilos, pues las familias no han garantizado su estadía en La Mora.“Si nos quedamos sin empleoComo está ahorita yo creo que batallaríamos para encontrar trabajo”, consideró Héctor Durazo Martínez, trabajador de La Mora, originario de San Miguelito.