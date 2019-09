Explora AHMSA opciones de financiamiento

Ciudad de México.- Tras ser involucrada en una investigación por lavado de dinero, que incluyó el bloqueo temporal de sus cuentas bancarias, Altos Hornos de México (AHMSA) informó que planea deshacerse de activos no fundamentales y explora nuevas posibilidades de financiamiento.



"La compañía eliminó una serie de gastos no prioritarios y se deshizo o planea deshacerse de activos no fundamentales, lo que hace que la compañía sea más ágil y efectiva. Paralelamente al esfuerzo interno que ha permitido la normalización financiera y operativa, la compañía está trabajando en nuevas posibilidades de financiamiento, a través de la inyección de nuevo capital y/o asociaciones con otras compañías.



"El peor momento quedó atrás", dijo Jorge Ancira Elizondo, nombrado director Adjunto de Administración y Finanzas de la compañía después de que Alonso Ancira fuera detenido en España en mayo por señalamientos de corrupción.



En un comunicado, AHMSA calificó la congelación de cuentas como una medida sin razón y aseguró que esta crisis ha fortalecido a la empresa.



"Poco a poco, la compañía ha recuperado la confianza de las instituciones de crédito y de sus clientes, y está llegando la primera ola de financiación.



"El impacto financiero negativo, debido a una medida que se tomó sin una razón válida, se agravó aún más por otros factores desfavorables, como la disminución de la demanda del mercado interno y una fuerte reducción en los precios globales del acero", aseguró la empresa.



Ancira Elizondo dijo que el compromiso y esfuerzo se centra en la permanencia de AHMSA.



Asimismo, mencionó que la prioridad de la compañía es acortar los plazos de pago con los proveedores, principalmente con los locales, y mantener inversiones prioritarias, como la instalación del nuevo plan de coque en Steel Mill 2, con una capacidad de 1.2 millones de toneladas anuales y una inversión de más de 250 millones de dólares, cuya construcción se iniciará en 2020 y generará una cantidad importante de empleos.



Alonso Ancira fue detenido con base en una orden de extradición por lavado de dinero, derivado de vender a Pemex en 273 millones de dólares la planta "chatarra" de Agronitrogenados, en el complejo de Pajaritos, Veracruz.