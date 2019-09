Explota a mineros cartucho de dinamita en Nueva Rosita

Nueva Rosita, Coah.- Dos mineros lesionados, uno de gravedad, ingresaron al área de urgencias de un hospital privado luego de que un barreno explotó a escasos metros de donde se encontraban, en un tajo que se ubica entre los ejidos Purísima y Santa Isabel.



Fue a eso de las 13:20 horas que una camioneta Chevrolet en color azul ingresó al área de urgencias del hospital Z Cruz, y dejó a los dos mineros lesionados, los cuales de inmediato fueron valorados por el personal de guardia.



Los mineros lesionados fueron identificados como Pedro Ismael Colón García de 25 años quien es el encargado del tajo, y el cual terminó en el área de terapia intensiva debido a la lesiones que sufrió en la cabeza tras la explosión del barreno.



El otro minero lesionado fue identificado como Javier Antonio Martínez Bonilla de 26 años, y que solamente resultó con algunos golpes que no pudieron en riesgo su vida.



Tras el accidente se movilizaron autoridades policiacas, así como de protección civil del estado, STPS estatal y federal a tomar conocimiento de este accidente minero que se registró en el complejo denominado Fervin propiedad del empresario Fernando Mendoza.



De acuerdo lo que se informó por parte de personal de la STPS, el complejo minero donde se registró el accidente está legalmente registrado, porque acudirán a inspeccionar el área y determinar cuáles fueron las causas de la explosión.



"Los barrenos no explotan fácilmente, lo que pudo pasar es que realizaron la detonación controlada y al terminar uno de los barrenos no explotó por lo que al acercarse el minero se registró la explosión, ocasionando las lesiones de gravedad que lo tienen debatiéndose entre la vida y la muerte" señaló el entrenador de la STPS.



El estado de salud del minero es reportado grave por los especialistas que lo están atendiendo.