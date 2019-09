Explota Acereros para empatar la Serie del Rey

Monclova, Coah.- Los Acereros de Monclova anotaron tres carreras en la séptima entrada y cinco en la octava para vencer 9-3 a los Leones de Yucatán en el Juego 2 de la Serie del Rey. El dominicano Erick Aybar produjo la carrera de la diferencia en el séptimo episodio con infieldhit y Ricky Rodríguez conectó grand slam en la antesala del infierno para asegurar el juego y empatar 1-1 el compromiso.



Los melenudos se habían ido adelante con el primer bateador del juego vía cuadrangular de Jonathan Jones, quien se voló la barda por segundo día consecutivo.



En el segundo rollo Leo Heras se fue para la calle en soliltario con un bombazo de línea por todo el jardín derecho para aumentar la ventaja 2-0. La tercera carrera de los visitantes llegó en el tercer rollo con elevado de Art Charles que el jardinero central Eric Young Jr. midió mal, se convirtió en doblete y le permitió anotar al italiano Alex Liddi desde la intermedia.



El abridor de Acereros, el derecho Jaime Lugo, salió luego de 2.1 entradas de labor con tres carreras y cuatro hits. El bullpen de la Furia Azul detuvo a la artillería de los selváticos. Entre Justin Kelly, Wilmer Ríos y Zach Phillips se combinaron para 4.2 entradas de relevo en blanco con sólo un hit en contra.



El cubano Yoanner Negrín abrió por los Leones y colgó argollas en las primeras dos entradas con cuatro ponches. En el tercer episodio admitió una carrera y desde entonces hilvanó una racha de 13 retirados en fila entre la tercera y la séptima entrada, incluidos cuatro ponches en ese lapso.



En la fatídica séptima entrada Acereros atacó a Negrín, quien dejó el juego con casa llena y un out, antes de que Eric Young Jr. empatara el juego 3-3 con sencillo al jardín central productor de dos carreras ante los envíos del relevista zurdo Manny Parra.



Un bateador después el dominicano Erick Aybar puso adelante a la Furia Azul con rodado por la antesala que Liddi no pudo atrapar, se convirtió en infieldhit y Alex Mejía anotó desde la tercera base la carrera de la ventaja.



Negrín finalizó su labor en la lomita con 6.1 entradas de labor con cuatro carreras y cinco hits, otorgó dos bases por bolas y ponchó a ocho.



El manager de Acereros, el estadounidense Pat Listach, trajo a su cerrador Carlos Bustamante con un out en la octava entrada. El lanzador derecho oriundo de Navojoa, Sonora, salió del octavo inning con ponches consecutivos para Art Charles y Xavier Scruggs.



Los campeones de la Zona Norte aseguraron el juego con rally de cinco en la octava entrada, coronado por un grand slam del "Salvaje" Ricky Rodríguez ante los lanzamientos del pananmeño Enrique Burgos.



Bustamante colgó el cero de la novena entrada para acreditarse el salvamento y mandar la serie a Yucatán igualada a un triunfo por novena.



A la ofensiva por los locales brillaron José Amador con noche de 4-3 con una anotada, Eric Young Jr. de 4-2 con dos producidas y Ricky Rodríguez de 2-1 con un vuelacercas y cuatro producidas.



El Juego 2 en el Estadio Monclova tuvo una duración de 3 horas con 12 minutos y tuvo una asistencia de 8.500 aficionados.



El Juego 3 se disputará el viernes a las 20:00 horas en el Parque Kukulcán Alamo de Mérida. Los lanzadores probables para ese duelo son Conor Harber por Acereros y Dustin Crenshaw por los melenudos.



Con información de lmb.com.mx