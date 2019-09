Explota Miguel Herrera ‘Es un tarado’

Ciudad de México.- Paul Delgadillo no es más que un tarado, alguien que sale a decir estupideces, a juicio de Miguel Herrera.



El técnico del América tronó contra el árbitro que aceptó su error al no marcar falta de Aquivaldo Mosquera en el primer gol azulcrema en la Final del Clausura 2013 contra Cruz Azul.



“Siempre a toro pasado sale un tarado a decir estupideces, y no lo puedo decir de otra forma porque si me lo encontrara en la calle le diría ‘eres un idiota’, porque me expulsaste a un jugador al minuto 10 que no me tenías que expulsar, y ahora sales a decir que me ayudaste en una Final.



“¿Por qué no salen ahora los otros árbitros que nos han perjudicado en Finales y dicen ‘yo los perjudiqué’. Es un tarado. Sale a decir sabiendo que con el América puede volver a poner su nombre ahí, sale a decir estupideces, y si quería volver a poner su nombre, y si quería volver a trabajar en el arbitraje ya se cerró las puertas, creo yo, porque qué confiabilidad le puedes dar a un tipo así, cero confianza o cero pantalones para tomar las decisiones dentro del partido”, expresó.



ATIZA A CRUZAZULINOS

Después de que José de Jesús Corona sugirió que el América se arregló con Paul Delgadillo, el técnico Miguel Herrera pidió que los jugadores cruzazulinos no se enganchen y que se pongan a trabajar para ser campeones porque su equipo lo exige.



“¿Ya se les olvidó que fueron 109 minutos con un hombre más y no pudieron ganar? Luego en la paridad de los penales fallaron ellos y nosotros no”, dijo.