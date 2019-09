Explota uno de los mayores laboratorios de virus en Rusia

En Vector, uno de los centro de investigación de virus más grandes del mundo que está ubicado cerca de Novosibirsk (Siberia, Rusia), se registró una explosión que provocó un incendio el pasado 16 de septiembre.Ese estallido, fruto de una mezcla de gas y aire en un edificio donde se realizan obras de construcción, provocó un fuego que las autoridades rusas extinguieron con rapidez y no amenazó a la población, según informó RT Un trabajador de la construcción sufrió quemaduras a raíz del suceso y fue trasladado a un hospital pero Nikolái Krásnikov, alcalde de la localidad de Koltsovo donde está ubicado ese centro, ha confirmado que la sala afectada no albergaba sustancias peligrosas y no existe ninguna amenaza biológica.Vector está especializado en la investigación de epidemiología, biología molecular, virología, bacteriología, ingeniería genética, biotecnología, ecología y seguridad biológica. Sus empleados desarrollan vacunas contra la gripe porcina, la infección por VIH y el ébola —entre otras enfermedades— y su laboratorio cuenta con una de las colecciones de virus más completas del mundo.