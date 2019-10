Expulsaron del ‘Azteca’ a 30 aficionados por grito homofóbico

Retiraron a cerca de 30 personas en el Estadio Azteca por el famoso grito.



Sí al buen comportamiento y a la denuncia de hechos inadecuados. #CompartimosLaEmoción pic.twitter.com/jPHFZbEVyc — Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 16, 2019

Aunqueno aplicó su protocolo para evitar el grito homofóbico en el partido que sostuvieron este martes las selecciones de, la seguridad del inmueble se vio obligada a expulsar a 30 aficionados.De acuerdo con personal de comunicación de la Selección Mexicana, antes del duelo se tuvo una reunión con agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la empresa de seguridad privada que opera el Coloso de Santa Úrsula, en la que se les pidió estar atentos a esta situación.El personal explicó que "primero se les hizo un llamado de atención a los aficionados y los que reincidieron fueron retirados del inmueble".En el caso de Emanuel y su amigo recibieron una recomendación de la autoridad, aunque todo fue una confusión, pues aseguraron que gritaron"Pensaron que yo estaba gritando 'eh puto', pero no, yo estaba gritando 'Ehhntregate' y 'Ehhh Chucky Lozano', sí extendí las manos por eso vinieron y pensaron que estaba gritando, y me dijeron que ya no podía gritar esa palabra. Está bien que sean estrictos", explicó el aficionado.