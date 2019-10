Extienden convocatoria para concursos literarios

Saltillo, Coah.- El Gobierno del Estado, que dirige Miguel Ángel Riquelme Solís, a través de la Secretaría de Cultura (SC) da a conocer que continúa abierta la convocatoria a la segunda serie de “Canto Rodado”, dentro del marco del Programa Fomento Editorial, y a la segunda serie del concurso “Primera Piedra”.



La Secretaria de Cultura del Estado, Ana Sofía García Camil, informó que podrán participar todos los coahuilenses y tendrán derecho a presentar solamente una obra en alguna de las áreas de su interés.



Además, dijo que los ganadores recibirán el 10 por ciento del tiraje de su libro y deberán presentar sus obras en una ceremonia ante medios de comunicación y público en general.



Detalló que la convocatoria está dirigida a investigadores, escritores, historiadores, cronistas y periodistas, al tiempo que recordó que la edición de las obras ganadoras estará a cargo de la Coordinación Editorial de la Secretaría a su cargo.



Cabe destacar que esta convocatoria está abierta a partir de su publicación y hasta el 18 de octubre de 2019.



Las obras propuestas deberán ser inéditas y no podrán concursar simultáneamente en otra convocatoria. De ser así, automáticamente quedarán descalificadas.



La funcionaria estatal detalló que en esta convocatoria los proyectos deberán estar sujetos a alguna de las siguientes bases:



- Poesía (máximo 75 cuartillas, mínimo 50).



- Cuento (máximo 150 cuartillas, mínimo 75).



- Crónica (máximo 150 cuartillas, mínimo 75).



- Novela (máximo 150 cuartillas, mínimo 75).



- Ensayo literario (máximo 150 cuartillas, mínimo 75).



- Estudios históricos/Ciencias sociales (máximo 150 cuartillas, mínimo 75).



Las características de las obras postuladas deberán ser las siguientes: escritos en computadora; tamaño carta; con letra Times New Roman; a 12 puntos; con interlineado de 1.5.



En caso de agregar fotografías, mapas o cualquier apoyo gráfico, deberán estar incluidas en el cuerpo del texto y se contarán dentro de las cuartillas totales.



Los textos deberán estar escritos en español, entregados en tres tantos, engargolados y firmados bajo un seudónimo.



Asimismo, en un sobre sellado entregarán una copia de identificación oficial, una semblanza del autor, número de teléfono/celular y correo electrónico.



Cabe aclarar que el comité dictaminador no tendrá acceso a los sobres con la información de los escritores. Los textos que no cumplan con las características señaladas automáticamente quedarán descalificados.



Las obras recibidas serán dictaminadas por un comité de especialistas en cada una de las áreas.



La decisión —que será fundamentada e inapelable— se dará a conocer en redes sociales y medios de comunicación. Cualquier situación no prevista en esta convocatoria será resuelta por los organizadores y el comité.



Para ponerse en contacto o pedir más informes, se da la siguiente dirección, donde los interesados deberán entregar sus obras: Centro de las Letras Óscar Flores Tapia, ubicado en Benito Juárez #319, en la Zona Centro de Saltillo.



El teléfono disponible es (844) 410 0594, el correo electrónico .(Javascript debe estar habilitado para ver esta direccion de correo) , con un horario de 09:00 a 16:00 horas de lunes a viernes, dirigido a Secretaría de Cultura de Coahuila.