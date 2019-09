Extradición de César Duarte estuvo mal armada: AMLO

El Presidenteaseguró que el proceso dedel ex Gobernador de Chihuahuadesde Estados Unidos no se realizó adecuadamente, lo que habría entorpecido el proceso."Me comentaba elque en el caso de ladel ex Gobernador de Chihuahua no estaba bien fundamentada. O sea que cuando se presentó la solicitud al parecer, de conformidad con lo que establece la norma y que eso estaba ocasionando que no se procediera", aseguró el Mandatario en su conferencia matutina en Palacio Nacional."Si él está ofreciendo que está dispuesto a comparecer, la autoridad debe de actuar, es es mi punto de vista, en el caso de relaciones exteriores ellos pueden informarnos de qué se trata. Se está pidiendo que se hagan bien los trámites de extradición", agregó.Durante 2018, lanotificó al Departamento de Estado de EU sobrecontra el ex Gobernador priista, prófugo desde hace 2 años, con fines de extradición, pues es señalado por desvíos millonarios de recursos públicos.