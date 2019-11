Faitelson revienta al América en el Salón de la Fama

Ciudad de México.- Durante la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Futbol, el periodista David Faitelson decidió mandarle un recado al América mientras daba un discurso para exaltar a Tomás Boy, quien no estuvo presente.



El periodista de ESPN, famoso por ser integrante de la corriente antiamericanista creada por José Ramón Fernández, usó el micrófono en el evento para hacer una comparación de los colores entre las Águilas y los Tigres, club en el que Boy se hizo inmortal.



"Él jugaba en el amarillo y azul... De los buenos, no de esos otros, no se confundan", mencionó Faitelson mientras ingresaba al exfutbolista al Recinto de los Inmortales.



Su broma sobre José Ramón Fernández



Ya "encarrerado" luego de arrancar las carcajadas de los presentes con su comentario sobre el América, Faitelson también bromeó sobre la estrecha relación con José Ramón Fernández que data de décadas.



"Recuerdo que fui con mi papá al estadio... Mi papá de verdad, no José Ramón porque él no fue".



Durante su discurso en el Salón de la Fama, Faitelson aseguró que la carrera de Tomás Boy como entrenador es "exitosa", pese a que en alguna ocasión durante un programa en ESPN le aseguró que "no existía" en el mundo del futbol como el resto de los técnicos mexicanos.