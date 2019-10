Falla motor de avión: todos rezan menos dos; sacan botella y beben

Todos rezando por la falla de un motor en el avión y el señor empinándose la botella es my spirit animal. pic.twitter.com/4tcvbPc0TC — Polly (@LaPollyMolly) October 22, 2019

Sí. Las compra uno en el Duty Free. — Chac (@Chac_Casal) October 22, 2019

En redes sociales se ha viralizado un video que da cuenta de los momentos de pánico que vivieron los pasajeros de un vuelo ante la falla del motor del avión en el que viajaban.En la grabación, que circula en redes sociales, se observa cómo, al unísono, algunos de los pasajeros se unen y rezan el Padre Nuestro, una oración de la religión católica.Sin embargo, en plena falla del motor y mientras todos se unen y rezan, un hombre que se encontraba en la parte delantera de la aeronave sacó de entre su equipaje de mano una botella (al parecer de whisky) y comenzó a beber directamente de ella.Pese al caos por la falla del motor, dos hombre beben de una botella de whiskyEl sujeto no sólo sacó la botella para él, la compartió con otro hombre que estaba en la otra fila de asientos, quien, sin pensarlo, también le dio un trago a la bebida. Mientras, las imágenes muestras cómo las demás personas a bordo rezan.El comportamiento de estos dos hombres fue blanco de opiniones; usuarios de redes sociales comenzaron a hacer comentarios.Aunque los pasajeros rezan, algunos internautas estuvieron de acuerdo en que estos dos sujetos bebieran, pues, si se planteaba el peor de los escenarios, era razonable hacer lo mismo que ellos para que el "trancazo dolería menos", refiriéndose a las probabilidades de que el avión cayera y hubiera cifras catastróficas de muertes.Otros observadores cuestionaron el hecho de que los hombres tuvieran a bordo de un avión una botella, puesto que las medidas de seguridad de las aerolíneas, en su mayoría, establecen que no se tiene permitido subir al avión con líquidos u objetos que supongan riesgo para los pasajeros.Algunos usuarios dieron respuesta a ese cuestionamiento y aseguraron que en algunos lugares oficiales de los aeropuertos venden esas bebidas y que sí está permitido abordar con ellas presentando el ticket.Aunque no se tiene con certeza el origen del vuelo, se sabe que el avión se dirigía a la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos, y que por dicha falla en el motor tuvo que aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Santo Domingo en República Dominicana, de donde no partió hasta que los problemas se solucionaran.Con información de UnoTV