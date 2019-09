Fallece Aron Eisenberg, actor de Star Trek

“Nunca habrá otra luz como la de Aron. La belleza que era y el legado que deja atrás están más allá de las palabras. Lo amo mucho y lo extrañaré eternamente. Por ahora no estoy segura de cómo vivir sin él”, indicó.

El actor estadunidense, conocido por interpretar a “Nog” en la serie, f, informó su esposa, Malíssa Longo.Longo compartió este sábado en sus redes sociales cinco fotografías con Eisenberg que acompañó con un mensaje en el que destacó su calidad humana. “Él era un alma inteligente, humilde, divertida y enfático. Él buscó vivir su vida con integridad y verdad. Estaba tan impulsado a poner lo mejor que tenía en cualquier trabajo que fue puesto delante de él”.Para su esposa, el actor fue su inspiración por su resiliencia y voluntad de aprender: “voy a estar eternamente agradecida por el tiempo que tuvimos para amarnos. Cinco años se sintieron como toda una vida”.Aunque no se ofrecieron detalles de la causa de su muerte, Eisenberg, el más reciente en 2015, según el portal. El actor nació únicamente con un riñón con defectos, ya que a los 14 años empezó a someterse a diálisis y a los 17 tuvo su primer trasplante.En Star Trek: Espacio Profundo 9, Eisenberg interpretó a “Nog”, un Ferengi que era un teniente de la Flota Estelar; la serie se transmitió en Estados Unidos entre 1993 y 1999. También participó en Amityville: The Evil Escapes, The Horror Show, Playroom y Beverly Hills Brats.