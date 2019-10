Fallece el baterista Ginger Baker, fundador de Cream

El cofundador y baterista del trío de rock Cream,, falleció este domingo a la edad de 80 años después de permanecer gravemente enfermo en un hospital."Estamos muy tristes al informar que Ginger ha fallecido pacíficamente en el hospital esta mañana", reza el comunicado de los familiares del músico inglés en Twitter.Ginger Baker nació el 19 de agosto de 1939 y se crió en Lewisham, al sur de Londres. Su padre, un albañil, murió en la Segunda Guerra Mundial cuando Ginger Baker tenía sólo 4 años. Fue hasta los 16 que conoció el mundo de la música y cuando comenzó a tocar la batería, y un año después, la música se volvió su carrera profesional.En su adolescencia se despertó un gran interés por la música, especialmente el jazz, a principios de los 60 entró a formar parte de, la banda fundada por Alexis Korner y Cyril Davis.Tras su paso por The Graham Bond Organisation,Ginger Bakerjunto al bajista-con quien ya había coincidido en formaciones anteriores- y el guitarrista, muy conocido por su labor en bandas como John Mayall's Bluesbreakers o Yardbirds.El trío -considerado el primer 'supergrupo' de la historia del pop, debido al bagaje anterior de sus componentes- redefinió el sonido rock, gracias en buena medida a los 'riffs' singulares de Clapton pero también a la particular forma de tocar la batería de Baker, quien incorporó todas sus influencias del jazz al sonido hard-rock de la banda británica. El hecho de que los tres miembros del grupo hicieran voces solistas y coros fue otro de sus elementos distintivos.El éxito de Cream fue inmediato y, sobre todo, influyó a innumerables artistas contemporáneos y posteriores. En apenas dos años publicaron cuatro álbumes antes de separarse en 1968 con una gira que tuvo como momento cumbre sus dos noches en elde Londres. Las diferencias entre Baker y Bruce dieron al traste con el futuro de la banda, que en su corta historia produjo temas como "Sunshine of your love", "Feel free", "Spoonful" o su versión del "Crossroads" de Robert Johnson.Tras la separación de Cream, Ginger Baker entró a formar parte de, el nuevo 'supregrupo' de Eric Clapton que en esta ocasión contó con la presencia de Steve Windwood (Spencer Davis Grup, Traffic) y Ric Grech (Family).Pero en este caso la vida de Blind Faith fue aún más corta que la de Cream y tras apenas un año y un único disco publicado, la formación se separó.De la desbandada surgió, en cuya alineación inicial figuraban todos los miembros de Blind Faith con excepción de Clapton, y con la que registró un par de discos a principios de los 70.Durante esa década, el batería abrió un estudio de grabación en Lagos (Nigeria) y colaboró con músicos de aquel continente, como Fela Kuti.Posteriormente regresó a Europa y colaboró con artistas de estilos muy diferentes como Public Image Ltd., Masters of Reality o Gary Moore.En 2005 se reunió con sus excompañeros de Cream para una serie de conciertos en el Royal Albert Hall de Londres y en el Madison Square Garden de Nueva York, aunque el proyecto no tuvo continuidad.La muerte de Ginger Baker se produce cinco años después de la de Jack Bruce, quien falleció en 2014 a los 71 años tras una enfermedad hepática.