Fallecen dos mujeres por mezclar alcohol con bebidas energizantes

Ciudad de México.- Un médico forense de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua concluyó que las dos mujeres halladas sin vida el 7 de septiembre en el fraccionamiento Arroyo del Paraíso, en Ciudad Juárez, murieron tras ingerir grandes cantidades de alcohol combinadas con bebidas energizantes.



Por esto mismo, las respectivas autoridades, quienes hicieron una exhaustiva exploración y revisión de exámenes químicos, descartaron la presencia de cualquier huella de violencia externa o interna en los cadáveres de Cindy Leticia T. F. y Dayne T.R.



La Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) reiteró que el fallecimiento de ambas personas se derivó de un accidente y no de un hecho doloso, como especulaban algunas versiones.



Asimismo, la FEM condenó los falsos señalamientos que se ventilaron recientemente en torno a este hecho y desaprobó la serie de especulaciones que generó revictimización y dolor a las familias de las jóvenes.



La Fiscalía de Chihuahua añadió que se hizo de conocimiento público esta noticia con la finalidad de generar conciencia sobre los riesgos de mezclar alcohol con bebidas energizantes.



POR QUÉ MEZCLAR ALCOHOL CON BEBIDAS ENERGÉTICAS ES UN PELIGRO PARA TU SALUD



Entre los tragos más populares en las fiestas y antros de jóvenes figuran aquellos que mezclan el alcohol con un estimulante energético. Cocteles como la Perla Negra o el Jägerbomb brindan al consumidor un boost que lo mantiene despierto y alerta por más tiempo de lo acostumbrado.



Para el que no esté familiarizado, una bebida energética suele contener ingredientes como taurina, guaraná, azúcar, vitaminas del complejo B y altos niveles de cafeína (de 40 a 240 mg). Estos productos se venden como una alternativa segura para estimular mente y cuerpo. En el mercado es fácil encontrar una diversa variedad de opciones, ya sea en sabores o en niveles de azúcar y no hay ninguna restricción para adquirirlas, a diferencia de una bebida alcohólica.



Aunque las bebidas energéticas por sí solas son relativamente inofensivas, mezclarlas con alcohol es otro asunto. El popular Jägerbomb, por ejemplo, combina un vaso de bebida energética con un caballito (un shot) de licor de hierbas. También existen combinaciones más potentes, sustituyendo el licor de hierbas con vodka, whiskey o tequila. Pero estas combinaciones también conllevan riesgos superiores al de una bebida alcohólica típica como una cerveza o incluso un trago sin el ingrediente energético.