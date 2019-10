Falso que hallamos solicitado la salida de Sergio Sarmiento: AMLO

Ciudad de México.- En su conferencia de prensa matutina de hoy lunes desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó el él o su gobierno haya solicitado la salida del periodista Sergio Sarmiento de Radio Centro.



“Falso que nosotros pidiéramos salida de Sergio Sarmiento en Grupo Radio Centro”, aseguró López Obrador al comentar que apenas ayer se enteró que el “periodista” ya no trabaja en esa radiodifusora.



“Que quede claro, hace como una semana me buscó que quería una entrevista conmigo el periodista Sergio Sarmiento, pero hasta antier me enteré que ya no estaba en Radio Centro (…) Tiene como 2 meses que ya no está y antier me enteré de que por ahí se dijo que lo habían quitado porque nosotros habíamos solicitado que lo quitaron, falso completamente, no somos así. No nos deben de confundir”.



El presidente dijo que incluso le va a dar una entrevista próximamente