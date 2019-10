Falta México de pagar cuota a ONU

Ciudad de México.- El Gobierno de México no ha pagado la cuota que le corresponde este año a la Organización de las Naciones Unidas.



De acuerdo con el organismo multilateral, de 193 países miembro hay 64 que no saldaron sus cuotas para el presupuesto ordinario de la ONU puntualmente, entre los que se encuentra México.



El documento de Las contribuciones de los Estados miembros al Presupuesto ordinario de las Naciones Unidas para el año 2019 establece para México una cuota de 39 millones 594 mil dólares.



Este monto representa el 1.3 por ciento del presupuesto total de las Naciones Unidas.



Ayer, el vocero de las Naciones Unidas aseguró que se le comunicó a los Estados miembro que la Organización sufre la peor crisis de efectivo en los últimos 10 años y que corre el riesgo de agotar sus reservas para finales de octubre.



Otro países que no han pagado son Estados Unidos, Brasil, Irán, Israel, Arabia Saudita, Corea del Sur y Uruguay.



Según fuentes oficiales, México abonará su cuota a finales de noviembre.