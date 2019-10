Faltan lluvias en la región

Sabinas, Coah.- La falta de lluvias en la Región Carbonífera afecta principalmente al sector rural, pues no se ha logrado el segundo corte de cultivos, como el de sorgo que sirve como alimento de los animales, ante la falta del vital líquido para la actividad de riego.



Alfredo Jiménez Morales, coordinador de Desarrollo Rural en esta zona del estado, dio a conocer que aunque no es considera una situación extrema, si es preocupante para los agricultores y ganaderos de la región que en la etapa de siembra denominada tardía, realizan de 2 a 4 cortes.



Auguró que si se registra un crudo invierno esta próxima temporada 2019-2020, el desastre en el campo podría ser mayor si no llueve durante los próximos dos meses.



“En base al reporte que se tiene por parte de los agricultores, se dejó de producir miles de hectáreas de sorgo y avena a causa de la falta de agua, pero no todo estuvo perdido porque se realizó un buen corte de cosecha que servirá de autoconsumo para la temporada invernal en algunos casos”, comentó.