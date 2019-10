Familia abandonada en despoblado por ‘pollero’

Del Río, Tx.- Una familia de cuatro integrantes fue localizada por elementos de la Patrulla Fronteriza del Sector de Del Río entre arbustos en despoblado tratando de cubrirse de las bajas temperaturas y de la lluvias, ya que habían sido abandonados por el “pollero” cerca de Uvalde, Texas.



Dennis Smith vocero oficial de la Border Patrol dio a conocer que este caso se registró el 26 del mes en curso cerca de la carretera 90, cuando elementos de la Border Patrol de la estación de Uvalde estaban patrullando en despoblado.



Los oficiales de esta dependencia localizaron a la familia a las 3:00 de la madrugada entre los arbustos, se trataba del padre, la madre y dos menor de edad, uno y tres años de edad, quienes estaban sufriendo debido a las bajas temperaturas que se estaban registrando, cuando fueron localizados los dos menores lloraban debido a que no soportaban el frío.



El “pollero” que abandonó a esta familia a su suerte en despoblado no fue localizado por las autoridades, los migrantes estuvieron durante horas escondidos entre matorrales para protegerse de la lluvia, como también de las bajas temperaturas que llegaron a los 10 grados, no contaban con agua potable ni comida.



La familia fue llevada hasta la estación de la Border Patrol, donde recibieron comida, agua y ropa seca, también se les realizó una evaluación médica, afortunadamente todos estaban bien de salud, después fueron fichados y salió a relucir que todos eran originario de Honduras.



Todos serán procesados por entrada ilegal al país, según las normas del Departamento de Aduana y Protección Fronteriza.





HECHOS



» Se registró este caso el día 26 del mes en curso cerca de Uvalde, Texas



» Fueron localizados a las 3:00 de la madrugada, el padre, madre y 2 menores de edad de uno y tres años de edad



» No contaban con agua ni comida, las bajas temperaturas llegaban a 10 grados



» El pollero no fue localizado por las autoridades, la familia fue llevada a la estación de BP



» Los migrantes de origen hondureño serán procesados por entrada ilegal al país