Familia de El Chapo apoyará a víctimas de violencia en Culiacán

Ciudad de México.- Abogados de la familia de “El Chapo” agradecieron, a nombre de los familiares que no hubiera abuso de autoridad por parte del Ejército y la Guardia Nacional en la detención de Ovidio Guzmán



Abogados de Joaquín “El Chapo” Guzmán dieron a conocer que la familia del otrora líder del cártel de Sinaloa está dispuesta a apoyar económicamente a las familias de las personas que resultaron lesionadas o muertas por la violencia desatada en Culiacán, tras el operativo fallido para la captura de Ovidio Guzmán López.



“En este caso la familia pide disculpas al pueblo de Sinaloa, de Culiacán en especial, y ellos se harán cargo de las lesiones y de un muerto creo que hay por ahí, ellos no tienen ningún inconveniente, ¿hay ocho muertos?, los que sean hombre, no hay ningún problema, se les va a apoyar económicamente a las familias”, manifestó José Luis González Meza.



La defensa agradeció a nombre de los familiares que no hubiera abuso de autoridad por parte del Ejército y la Guardia Nacional en la detención del hijo de “El Chapo” Guzmán.



“Es un mensaje muy corto de agradecimiento al presidente de la República López Obrador, a su equipo de seguridad nacional y muy muy agradecida toda la familia, muy contenta, ya él está en un lugar seguro y finalmente agradecerles que no fue torturado, como se acostumbraba en el pasado, no fue venadeado, ni le aplicaron la ley fuga”, indicó el abogado.



José Luis González Meza y Juan Pablo Badillo Soto sostuvieron que Ovidio Guzmán López permaneció detenido durante aproximadamente cinco horas, fue interrogado y posteriormente liberado por órdenes directas del presidente Andrés Manuel López Obrador.