Familia Mexicana busca control de OHL

propietarios de la constructora mexicana Caabsa -, de comprar una participación a los Villar Mir, tal y como adelanta hoy EXPANSIÓN . Este porcentaje "en ningún caso alcanzará el 30% de los derechos de voto de OHL".El regulador de los mercados ha confirmado, en referencia a la exclusiva publicada por EXPANSIÓN, que "Grupo Villar Mir y OHL están manteniendo conversaciones" para tratar una "posible operación de entrada" de la familia mexicana en el capital de OHL, en el que los Villar Mir conservan algo más del 30%.La operación se realizaría "como apoyo al plan de negocio de ésta mediante la suscripción por Amodio de un aumento de capital no superior al 20% , con exclusión del derecho de suscripción preferente, combinada con la venta por Grupo Villar Mir de parte de su participación en OHL en interés de la sociedad y sus accionistas".El hólding español negocia con los hermanos Luis y Mauricio Amodio Herrera, inversores mexicanos propietarios del grupo Caabsa, una operación que "no implica adquisición de control por la familia Amodio" dado que, "en ningún caso, alcanzará el 30% de los derechos de voto de OHL", explica la compañía española. Caabsa es una corporación con fuertes intereses en el negocio de la construcción mexicana, tanto de obra civil como de edificación privada. OHL reconoce que, por el momento, no existe "acuerdo vinculante entre las partes".El grupo Villar Mir decidió poner en venta sus negocios más emblemáticos ante las dificultades para atender todas sus obligaciones financieras. Además de activos de Ferroglobe y de Fertiberia, la corporación industrial presidida por Juan Miguel Villar Mir encargó a Société Générale canalizar la venta de su participación en OHL, de la que es primer accionista. Por el grupo de construcción español se han interesado, sobre todo, firmas extranjeras. En el pasado, laA día de hoy, el interés de la constructora china ha perdido intensidad, mientras los mexicanos de Caabsa han avanzado más en las conversaciones. En la operación, en la que podría haber una pequeña prima sobre la cotización actual de la constructora (en mínimos pese a su revalorización del 65% en 2019), la familia Villar Mir podría conservar una participación residual, con un doble objetivo: mantener su vinculación con el grupo fundado por Juan Miguel Villar Mir y evitar que los mexicanos se vean en la obligación de lanzar una opa por el 100% al superar el 30%.tiene un valor de algo más de 100 millones de euros. Los títulos de OHL han regresado al mercado pasadas las 14:15 horas con una subida del 8,29%, hasta los 1,169 euros, tras estar suspendidos cautelarmente desde poco después de la apertura, cuando subían un 3,75%, hasta los 1,12 euros. Minutos más tarde esas subidas en su cotización se han ido desvaneciendo. En el último año, la cotización de OHL destaca por su volatilidad debido a los movimientos de las posiciones cortas,Según los últimos registros de la, a través de Inmobiliaria Espacio, mantiene una participación directa del 30,6% en OHL, donde llegó a controlar más del 60%. En mayo comunicó la ejecución parcial de unos derivados contratados con Société Générale y Natixis equivalentes al 2,7% de OHL.Según fuentes del sector, el, el buque insignia de la familia Amodio, es una corporación con fuertes intereses en la edificación residencial y los grandes complejos comerciales. La compañía promovió el centro comercial Sante Fe, en México DF, un complejo cuya valoración podría rondar los 2.000 millones de dólares gracias a la generación de flujos de caja. También está presente en retail, la comunicación y los servicios urbanos.En el pasado, los hermanos Amodio firmaron un acuerdo estratégico con FCC para trabajar conjuntamente en proyectos de infraestructuras en México. En 2006, antes del desembarco de Carlos Slim, llegaron a formar una sociedad conjunta, denominada Impulsa Infraestructura, que ya no está vigente. Construyeron varios proyectos juntos, entre otros, el túnel sumergido de Coatzacoalcos., líder en la promoción de infraestructuras de transporte y desarrollos inmobiliarios en país latinoamericano.Hasta 2015, OHL era el grupo de infraestructuras español mejor posicionado en México. Además de ser el accionista de control de OHL México, la exfilial de autopistas ahora denominada Aleatica (IFM), la constructora tenía una importante cartera de obra residencial, en el sector energético y disponía de activos emblemáticos en el sector turístico a través del complejo Mayacoba. La crisis reputacional de la empresa, a raíz de los escándalos de corrupción, y las crecientes dificultades financieras de la constructora y de sus accionistas de referencia forzaron la venta de los principales activos en el país, por lo que hoy la presencia de OHL es testimonial.El fondo Tyrus y la propia OHL se han convertido en los mayores acreedores de la familia Villar Mir, que está desmantelando la corporación industrial para atender sus compromisos. Con Tyrus firmó en 2018 un crédito de. Entre las garantías de este préstamo figuran las acciones de OHL y otros activos del hólding, entre los que sobresale Ferroglobe y Fertiberia. En junio, el grupo acordó la venta de Ferroatlántica, el negocio español de Ferroglobe, al fondo TPG Sixth Street Partners por 170 millones de euros.En agosto, Grupo Villar Mirn. Previamente, había acordado la venta de su parte en la argelina Fertial a una filial de la estatal Sonatrach. La deuda de los Villar Mir con OHL asciende a 120 millones. Los fundadores de la empresa se han comprometido a devolver el dinero en el plazo de un año.