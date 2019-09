Federación adeuda más de 100 mdp del Fondo Minero para Coahuila

Saltillo, Coah.- A varios municipios mineros de Coahuila, el Gobierno Federal les adeuda más de 100 millones de pesos del Fondo Minero, correspondientes al 2018, señaló la senadora Verónica Martínez García.



La semana pasada, la senadora y el Secretario de Infraestructura, Gerardo Berlanga, se reunieron con la directora del Fondo Minero, Socorro Gómez, solicitándole que liberen los recursos del FM del 2018, hacia atrás, que están pendientes para Coahuila.



“El acuerdo al que se llegó, es que teniendo los técnicos del FM los expedientes que acrediten la realización de las obras, el FM estará valorando esa comprobación; una vez validada, pasa a un Consejo Técnico que estará autorizando la viabilidad de liberar esos recursos”.



“Son alrededor de 100, 110 millones de pesos que están pendientes de liberar para Coahuila, para la conclusión de este tipo de obra, de infraestructura, tanto del Gobierno del Estado como de municipios. No es que sean obras pendientes, son obras que ya les dieron el 70% de las ministraciones y falta el 30 para terminar. Algunas los proveedores ya las concluyeron y algunas ya no quisieron terminarlas”.



Añadió que acudirán a las oficinas del Fondo Minero, junto con los alcaldes, para que les informen sobre la revisión de los expedientes que haga falta comprobar para liberar los recursos.



La senadora explicó que para este año no hay Fondo Minero.



“Está parado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por los amparos que se dieron por parte de municipios con ésta nueva propuesta del Gobierno Federal, de que el Fondo Minero ya no baje para infraestructura de los municipios y que no sea entregado directamente a los gobiernos, sino que sea entregado directamente a la gente a través de las Tandas de Bienestar”.



“Este recurso, está parado hasta que la SC no defina la resolución de los amparos que se propusieron, pero la propuesta del Gobierno Federal es que en 2019 el Fondo ya no baje a través de obras de infraestructura.



Con esto, quedarían sin recursos y sin obras los municipios mineros de Coahuila que para este año tenían contemplados proyectos de infraestructura.