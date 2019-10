Federer confirma que volverá a Roland Garros en 2020

"Estaré en Roland Garros, pero probablemente no jugaré mucho antes. Necesito pasar tiempo con mi familia, nos hacen falta vacaciones, una pausa, sobre todo si juego los Juegos Olímpicos", explicó el helvético, padre de cuatro niños, cuyo primer objetivo en 2020 es el Abierto de Australia.



Privados de su ídolo durante tres años entre 2016 y 2018, los aficionados franceses de Roger Federer tendrán el placer de verle en Roland Garros por segundo año consecutivo en la próxima primavera boreal.El tenista suizo anunció en una entrevista con la televisión estadounidense CNN que el Grand Slam francés estaba en su calendario, junto a los Juegos Olímpicos, Wimbledon, el Abierto de Estados Unidos y quizás Cincinnati antes de la cita neoyorquina. Un menú cargado para un jugador que cumple 39 años el 8 de agosto.Durante tres temporadas, de 2016 a 2018, el hombre con más Grand Slams de la historia (20) no acudió a la capital gala, para gran decepción de los aficionados que le adoran, bien por estar lesionado, bien para conservar fuerzas de cara a unos objetivos más accesibles, como Wimbledon.En 2019, diez años después de su única victoria en la arcilla de París ante el sueco Robin Soderling, se produjo su regreso con una gran actuación. Federer alcanzó las semifinales, donde fue eliminado por Rafael Nadal (6-3, 6-4, 6-2), el futuro campeón.Era la sexta vez en seis partidos (dos de ellos finales) que el tenista suizo perdía en Roland Garros contra su gran rival español.Es probable que su preparación para el Grand Slam francés se reduzca en la superficie en la que menos éxitos ha conseguido a lo largo de su carrera, y en la que se ha desempeñado muy poco en las últimas temporadas.El suizo no ha participado en las tres últimas ediciones del Masters 1000 de Montecarlo, en cuatro de las últimas cinco del Masters 1000 de Madrid y en dos de las últimas tres del Masters 1000 de Roma. El año pasado fue de la partida en la capital española y en la italiana antes de aterrizar en París.Federer anunció a principios de semana que participaría en los JO de Tokio con la esperanza de lograr por fin la medalla de oro en individuales, uno de los pocos títulos prestigiosos que le falta.En 2008 se colgó el oro en dobles con Stan Wawrinka en Pekín, y en 2012 logró la plata en simples en Londres luego de caer en la final contra el británico Andy Murray. En 2016 no participó en los JO de Rio.El helvético posee el récord de títulos de Grand Slam con 20 (8 Wimbledon, 6 Abiertos de Australia, 5 Abiertos de Estados Unidos y 1 Roland Garros), pero su reinado se ve amenazado por Nadal, que esta temporada ha celebrado dos grandes (Roland Garros y Estados Unidos) para colocarse con un total de 19, y por el serbio Novak Djokovic (16), vencedor en los otros dos 'Majors' del año (Australia, Wimbledon).Federer, que ganó su último Grand Slam en Australia en 2018, nunca ha dado una fecha para su retirada.