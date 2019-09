Federico Viñas, el ‘talismán’ de Coapa

Ciudad de México.- Las Águilas rescataron el empate como visitante por marcador de 1-1 ante Juárez, gracias a la anotación de Federico Viñas entrando de cambió en el duelo.



Tras la anotación, el delantero uruguayo declaró sentirse feliz de estar con el equipo de Coapa y se autonombró como el talismán del equipo, al ser el jugador que anota los goles del conjunto de la capital al ingresar de cambio.



Viñas, nacido en 1998 en Montevideo, ha ayudado en el ataque del América, a pesar de no ser considerado titular en el equipo de Miguel Herrera, y no obstante esta situación confía en que sus goles pronto le den un respaldo.



“Los goles siempre brindan confianza a cualquier delantero, en mi caso me ha tocado entrar cuando las cosas están duras y se ha podido colaborar, no hemos perdido, aunque tampoco logramos la victoria, es cuestión de tiempo para que salga todo bien. En lo particular me siento motivado para el próximo juego, que es fundamental en nuestro camino”, declaró.