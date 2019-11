Feministas vandalizan, otra vez, la UNAM; señalan acoso

Integrantes de colectivos feministas de lay alumnosse enfrentaron ayer durante una marcha en protesta contra la violencia de género y el acoso.A las 10:00 horas inició el denominado, el cual partió de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales rumbo a la de Filosofía y Letras, en la que grupos realizaron destrozos.En la Facultad de Ingeniería, se confrontaron con un grupo de estudiantes varones, que les decían, “¡Si piden respeto, muestren respeto, fuera de nuestra facultad!”; ello, a pesar de que elementos de seguridad de la UNAM realizaron un cerco para evitar la violencia.En redes sociales, usuarios reportaron que una joven activó un extintor, para dispersar el enfrentamiento, aunque otras versiones refieren la quema de diversos artículos. Asimismo, se dio a conocer que hubo intercambio de proyectiles y golpes.“En el anexo de Ingeniería, un grupo de estudiantes (puros hombres) agredió a las compañeras que íbamos marchando. Empezaron a aventarnos vidrios, piedras y a tratar de corrernos”, tuiteó la usuaria Dayra Fyah.“Sí hay protestas, pero no denuncias. (Hace 5 años) denunciamos a algunos profesores y fueron removidos de su cargo. A la fecha nadie ha querido denunciar”, Claudia Hernández, Jefa de la carrera de Biología, FES IztacalaHasta el cierre de esta edición, lano se había pronunciado al respectoEn tanto, estudiantes de las carreras de Biología y Psicología de la Facultad de Estudios Superiores (FES) campus Iztacala colocaron el pasado lunes un “tendedero” en el que colocaron mantas y cartulinas para protestar por esta situación, las cuales fueron retiradas un día después por personal del plantel sin que se le diera solución a sus demandas.Brenda “N”, alumna de Biología, señaló aa un profesor, de nombre Rubén, de ser acosador: “a las alumnas les dice ‘¡que bonita te ves con tu faldita cortita, te ves rica!’”, y que, pese a las quejas, no se ha hecho nada.La la jefa de la carrera de Biología, Claudia Hernández, reconoció que “sí hay protestas, pero no denuncias”, pues ninguna desea hacer el trámite legal, aunque anteriormente sí fueron removidos algunos docentes.