Feministas vuelven a vandalizar monumentos de la CDMX

Creo que es hora de declarar la guerra contra las feministas

Estas pandilleras creen que matar bebés está bien y dañar la propiedad privada esta mejor todavía.



Hijas de puta pic.twitter.com/e5c04VfHP0 — Luisito Antón (@LuisitoAnton) September 20, 2019

El saldo de la marchadejó cinco pedestales, placas y copones dañados, a menos de un mes de que fueron restaurados por lay elGrafitis, puños en alto en rojo y signos que caracterizan a la mujer de color morado volvieron a quedar plasmados en pedestales que están sobre, dañando el patrimonio de estas esculturas que son de cantera y no pueden ser restauradas con facilidad.Lo que a las manifestantes les tomó de 30 segundos a un minuto, a los restauradores les llevará alrededor de cuatro a cinco días en quitar las capas de pintura sin que dañe “tanto” la cantera, comentó un restaurador mientras quitaba el rosa mexicano de uno de los pedestales pintados en marchas sobre esta avenida principal de la Ciudad de México.Nos lleva días despegar la costra de pintura porque debemos evitar que dañe la cantera y me han gritado que esto no va a tapar la sangre de mujeres que han sido asesinadas”, relató un restaurador mientras laboraba en la esquina de Milán y Reforma.Datos del INAH señalan que en un mes que llevan los trabajos de restauración, han limpiado más de 30 estatuas, pedestales y placas de los nombres de los personajes que yacen ahí.