‘Fernand’ deja incomunicadas a decenas de familias en Las Mesillas

Desde hace 50 años, el ejido Las Mesillas, perteneciente a Ramos Arizpe, presenta la misma problemática ocasionada por la lluvia, pues cada que esta se presenta, deja incomunicada a la mitad de la población que ahí vive, ya que la gran cantidad de agua que fluye por el arroyo, se ha llevado en numerosas ocasiones el único puente que conecta un lado con el otro.Alrededor de 30 familias habitan la otra parte del poblado, ahora solo esperan que el agua descienda y así la corriente no sea fuerte para poder pasar.“Está todo incomunicado de aquel lado, los vecinos están esperando que se baje el agua y puedan pasar, pero pues esto pasa cada que llueve”, comentó Ramiro López, Comisariado Ejidal.En esta ocasión, más de 12 horas de lluvia continua bastaron para causar frustración a decenas de familias, quienes intentaron de todas las formas poder cruzar hacia el otro extremo. Sin embargo, entre grandes piedras, arboles derribados y el único puente convertido en escombros, las esperanzas se esfumaban.Algunos habitantes comentaron que si la lluvia seguía, el problema de la incomunicación podría alargarse de 2 hasta 5 días.“Cada que se vienen las lluvias fuertes, así vera todo esto aquí, alrededor de los ranchos se ve todo el desastre, desde que nací, siempre he visto lo mismo cada que llueve", agregó.Incluso, don Ramiro comentó que es tan grande el flujo de agua, que la mayoría de las veces rebasa los 5 metros de altura, pero es tan grande la desesperación que pasan que algunos se suben a sus caballos y aun con la fuerza del agua, el lodo y las piedras, han logrado salir.“Hubo una vez que uno agarró su caballo, nomás se vio que el caballo no podía, ya parecía que se los llevaba la corriente, pero no, salieron, todos llenos de lodo y mojados, pero por fortuna pudieron", comentó.Y aunque el problema pareciera afectar solo a la mitad de los pobladores, quienes están del otro lado que no resultó afectado comentan que allá están familiares o ganado, por lo que también necesitan pasar.“Es que a veces se quedan días así, todos aislados, se les va acabando la comida y se desesperan y pues no se diga si hay algún enfermo, yo hace años tenia a mi mamá del otro lado y se me puso muy grave, conseguimos un tractor y como pudimos la trajimos, pero hasta ese camionsote se movía muy feo por la fuerza de la corriente, es muy arriesgado cruzar, pero si hay quien se envalentona y como puede se pasa", comentó Rosa, una de las habitantes del ejido.Aquí les han prometido solucionar el problema administración tras administración, sin embargo, puente que se construye, la corriente se lo termina llevando, incluso comentan durante la administración de la alcaldesa Lilia María Flores se inició la obra de un puente peatonal, el cual solo se quedó en obra inconclusa.“La otra vez, hicieron uno aquí mismo, pero el agua se lo llevó y ahora que hicieron ese, pero no lo acabaron, nomás se quedaron las puras columnas", comenta don RamiroAnte esto, solo piden al alcalde José María Morales, ayude a solucionar esta problemática, pero esta vez, sea un puente más alto para que la corriente no se lo lleve.