Fernández de Cevallos busca solución ‘sin privilegios’

"No tengo noción de varios de los asuntos que ha planteado el acalde... dentro de unos días daré más información": Jefe Diego en #AzucenaxFórmula — Azucena Uresti (@azucenau) September 27, 2019

"Voy a resolver el asunto sin que se me de ningún tipo de privilegio": Jefe Diego en #AzucenaxFórmula — Azucena Uresti (@azucenau) September 27, 2019

“Es asunto lo debe resolver la autoridad no yo, si se debe y cuánto se debe. Cuál es el pago que está reclamando la autoridad y cuál es el pago que se debe de hacer”.

aseguró que ha platicado con las autoridades competentes para buscar “decentemente” una solución al reclamo que hizo el alcalde de Colón, Querétaro, Alejandro Ochoa, quien acusó quede, más recargos y multas.“Lo he buscado para que dentro de la ley, sin privilegio alguno, pero también sin abuso de poder solucionar este problema”, dijo en entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula.El panista mencionó que desde hace más de 40 años hay una relación “conflictiva” con el predio que señala el alcalde, por lo queOmitió dar mayores detalles, pues dijo que no litiga en medios de comunicación, pero mencionó que la autoridad es la que debe determinar si hay un adeudo y a cuánto asciende.Por su parte, el alcalde Alejandro Ochoa aseguró que no se trata de un ataque político, sino que el municipio tiene una estrategia de recaudación de impuestos, por lo que al revisar el sistema el registro arroja que el adeudo del panista asciende a 984 millones 766 mil 632 pesos con 93 centavos.Detalló que la propiedad tiene un uso de suelo campestre residencial y que tan sólo el adeudo por predial es de 36 millones 605 mil y a ello se suma una cuota por baldío, ya que no se ha construido, una multa por abandonar, apoyo a bomberos, catastro, recargos y requerimiento.Confirmó que ya se reunió con Fernández de Cevallos y le mostraron los registros del sistema que arrojan que desde 1993 existen adeudos, por lo que le pidieron que hiciera una propuesta.Dijo que desde hace cuatro años ha buscado al político para encontrar una solución.“Desde hace cuatro años lo he estado buscando, platicamos en 2015 y 2016 con su yerno, que hicieran el trámite para revocarles el uso de suelo. No hubo respuesta por parte de ellos, nosotros como municipio debemos buscar la forma de atacar cualquier recorte para 2020”, mencionó.Reiteró que no se trata de un ataque político, pues dijo que como el predio de Fernández de Cevallos hay otros tres ranchos con adeudos, por lo que están buscando a los dueños para que regularicen la situación de los mismos, ya que “vamos a actuar y a hacer los cobros”.Agregó que hay voluntad por parte de Fernández de Cevallos para pagar lo justo.